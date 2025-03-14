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Весна на даче: 10 дел, которые помогут собрать щедрый урожай

2:35
Садоводство

Весна — время, когда природа просыпается, а вместе с ней и дачники, готовые наводить порядок на участке. Но с чего начать, если хочется сделать всё правильно, а времени не так много? Есть 10 простых шагов, которые помогут подготовить сад к сезону и создать условия для обильного урожая.

Дачные работы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дачные работы

1. Очистка участка — избавляемся от лишнего

Первым делом убираем прошлогодние листья и мусор. Это не только делает участок ухоженным, но и предотвращает появление грибков и вредителей.

2. Борьба с сорняками

Весной сорняки легче удалить с корнем, пока они ещё слабые. Это избавит от необходимости пропалывать грядки всё лето.

3. Обрезка деревьев и кустарников

Весна — идеальное время для формирующей и омолаживающей обрезки. Удаляем сухие и повреждённые ветки, стимулируя рост новых побегов.

4. Обогащение почвы

Перед посадкой растений удобряйте почву компостом или перегноем. Это улучшит структуру грунта и обеспечит ростки всеми необходимыми питательными веществами.

5. Подготовка газона

Снимите слой сухой травы, проветрите почву граблями и подстригите газон. Это позволит молодым побегам получить больше света и воздуха.

6. Высадка ранних культур

Некоторые овощи и зелень можно сажать уже в начале весны. Шпинат, редис, морковь, лук и горох отлично переносят прохладную погоду.

7. Проверка инструментов

Заточите секаторы, лопаты и грабли. Работать хорошо подготовленным инвентарем гораздо легче и эффективнее.

8. Посев семян в доме

Помидоры, перцы, баклажаны и некоторые цветы лучше сначала вырастить рассадой. Это ускорит их развитие и обеспечит более ранний урожай.

9. Защита растений от вредителей

С приходом тепла пробуждаются насекомые. Установите ловушки, обработайте кустарники натуральными средствами и проверьте наличие тли.

10. Компостирование

Весна — лучшее время для закладки компостной кучи. Собирайте растительные отходы, чтобы позже получить натуральное удобрение.

Эти 10 шагов помогут не только навести порядок в саду, но и создать идеальные условия для будущего урожая.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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