Как защитить бобовые без химии? Просто посадите этот цветок

Горох и фасоль — одни из самых уязвимых огородных культур. Они страдают от множества болезней, таких как бактериоз, ржавчина, жёлтая мозаика, белая гниль и аскохитоз. Атаки тли, долгоносиков и медяницы тоже не редкость. Но опытные садоводы давно нашли простое и эффективное решение — растение, которое становится естественной защитой для бобовых.
Рядом с бобовыми культурами нужно посадить петунию. Дачники давно заметили, что в её присутствии горох и фасоль реже болеют и меньше страдают от вредителей.
Этот метод прост, экономичен и безопасен для экологии. Теперь вы знаете, как защитить бобовые без химии!
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!