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Как защитить бобовые без химии? Просто посадите этот цветок

1:24
Садоводство

Горох и фасоль — одни из самых уязвимых огородных культур. Они страдают от множества болезней, таких как бактериоз, ржавчина, жёлтая мозаика, белая гниль и аскохитоз. Атаки тли, долгоносиков и медяницы тоже не редкость. Но опытные садоводы давно нашли простое и эффективное решение — растение, которое становится естественной защитой для бобовых.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Какой цветок защитит горох и фасоль?

Рядом с бобовыми культурами нужно посадить петунию. Дачники давно заметили, что в её присутствии горох и фасоль реже болеют и меньше страдают от вредителей.

Почему петуния так эффективна?

  • Отвлекает насекомых — петуния действует как "ловушка" для вредителей, привлекая их к себе.
  • Снижает риск заражения грибковыми и бактериальными болезнями.
  • Не требует сложного ухода и при этом украшает участок.

Как правильно посадить петунию рядом с бобовыми?

  • Высаживайте цветок по периметру грядки или между рядами гороха и фасоли.
  • Используйте разные сорта — так защита будет эффективнее.
  • Ухаживайте за петунией, регулярно удаляя увядшие цветки.

Этот метод прост, экономичен и безопасен для экологии. Теперь вы знаете, как защитить бобовые без химии!

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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