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Клубника вымерзла после зимы? Есть шанс её спасти

2:54
Садоводство

Весной многие садоводы обнаруживают, что их клубничные грядки пострадали от холодов. Вымерзание растений — распространенная проблема, особенно если зима была малоснежной или перепады температур оказались слишком резкими. Можно ли спасти кусты или их придется заменить? Разбираемся в признаках повреждений, причинах вымерзания и методах восстановления клубники.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Lynn Betts is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NRCSCA00006_-_California_(527)(NRCS_Photo_Gallery).tif
Клубника

Как понять, что клубника вымерзла?

Определить пострадавшие кусты можно по нескольким признакам:

  • Корневая система и "рожок" коричневого или черного цвета.
  • Весной не появляются зеленые листья.
  • Отсутствуют почки.
  • Корни при разрезе темные, сухие или сгнившие.

Если растение полностью погибло, его придется удалить. Но если внутри куста при разрезе видна зелень и есть хотя бы пара живых почек, его можно реанимировать.

Почему клубника вымерзает?

Даже зимостойкие сорта могут не пережить зиму из-за:

  • Неправильного подбора сорта для климата.
  • Густой посадки, из-за чего нарушается воздухообмен.
  • Истощенного грунта и нехватки подкормок.
  • Морозной и бесснежной зимы или резких оттепелей.
  • Старения кустов — слабые растения хуже переносят холода.

Как помочь пострадавшим кустам?

  1. Удалите погибшие растения и очистите грядки от сухих листьев и сорняков.
  2. Разрыхлите почву вокруг оставшихся кустов, но осторожно, чтобы не повредить корни.
  3. Создайте укрытие: временные навесы из спанбонда и дуг защитят от солнечных ожогов и температурных скачков.
  4. Используйте правильные подкормки. В начале восстановления азотные удобрения не подойдут. Лучше взять аммиачную селитру (1 ст. ложка на 10 л воды) или коровяк.
  5. Замульчируйте грядки компостом — он поможет удерживать тепло и обеспечит питание.

Как восполнить утраченные кусты?

Если редкий сорт клубники не дает усов, можно воспользоваться делением куста:

  1. Дождитесь температуры не ниже +10°C.
  2. Выкопайте крупный куст и замочите его в воде, чтобы размягчить земляной ком.
  3. Разделите его ножом так, чтобы у каждой части был "рожок", почка и несколько крепких листьев.
  4. Обработайте корни раствором марганцовки и посадите в лунки с компостом.
  5. Полейте стимулятором роста.

Весенние осмотры грядок помогают вовремя заметить вымерзшие кусты и принять меры по их восстановлению. Если клубника не полностью погибла, можно попробовать реанимировать растения. Правильный уход, защита от солнца и своевременные подкормки помогут получить урожай даже после сложной зимы!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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