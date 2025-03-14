Клубника вымерзла после зимы? Есть шанс её спасти

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной многие садоводы обнаруживают, что их клубничные грядки пострадали от холодов. Вымерзание растений — распространенная проблема, особенно если зима была малоснежной или перепады температур оказались слишком резкими. Можно ли спасти кусты или их придется заменить? Разбираемся в признаках повреждений, причинах вымерзания и методах восстановления клубники.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Lynn Betts is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NRCSCA00006_-_California_(527)(NRCS_Photo_Gallery).tif Клубника

Как понять, что клубника вымерзла?

Определить пострадавшие кусты можно по нескольким признакам:

Корневая система и "рожок" коричневого или черного цвета.

Весной не появляются зеленые листья.

Отсутствуют почки.

Корни при разрезе темные, сухие или сгнившие.

Если растение полностью погибло, его придется удалить. Но если внутри куста при разрезе видна зелень и есть хотя бы пара живых почек, его можно реанимировать.

Почему клубника вымерзает?

Даже зимостойкие сорта могут не пережить зиму из-за:

Неправильного подбора сорта для климата.

Густой посадки, из-за чего нарушается воздухообмен.

Истощенного грунта и нехватки подкормок.

Морозной и бесснежной зимы или резких оттепелей.

Старения кустов — слабые растения хуже переносят холода.

Как помочь пострадавшим кустам?

Удалите погибшие растения и очистите грядки от сухих листьев и сорняков. Разрыхлите почву вокруг оставшихся кустов, но осторожно, чтобы не повредить корни. Создайте укрытие: временные навесы из спанбонда и дуг защитят от солнечных ожогов и температурных скачков. Используйте правильные подкормки. В начале восстановления азотные удобрения не подойдут. Лучше взять аммиачную селитру (1 ст. ложка на 10 л воды) или коровяк. Замульчируйте грядки компостом — он поможет удерживать тепло и обеспечит питание.

Как восполнить утраченные кусты?

Если редкий сорт клубники не дает усов, можно воспользоваться делением куста:

Дождитесь температуры не ниже +10°C. Выкопайте крупный куст и замочите его в воде, чтобы размягчить земляной ком. Разделите его ножом так, чтобы у каждой части был "рожок", почка и несколько крепких листьев. Обработайте корни раствором марганцовки и посадите в лунки с компостом. Полейте стимулятором роста.

Весенние осмотры грядок помогают вовремя заметить вымерзшие кусты и принять меры по их восстановлению. Если клубника не полностью погибла, можно попробовать реанимировать растения. Правильный уход, защита от солнца и своевременные подкормки помогут получить урожай даже после сложной зимы!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

