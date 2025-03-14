Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паук-гигант переплыл море: как редкий вид случайно прибыл в Англию
Праздник желудка закончился, а ты не можешь встать? Лёгкие действия, которые помогут
10 минут — и у вас на столе идеальный шоколадный десерт без выпечки
Имитация деятельности: Украина стала искать группу-контроля на перемирие
Жирный кусок манит! Британцы стремятся получить доступ к минеральным ресурсам Украины
Этот популярный подсластитель разрушает ваши сосуды: врачи бьют тревогу — проверьте свои продукты
Новая песня о старом: стали известны шаги Запада в случае отказа от перемирия
Тайна оптической тяги раскрыта: свет может управлять материальными объектами
Суверенитет незыблем — Канада ответила США на предложение стать 51 штатом

Забудьте о дорогих удобрениях — копеечное средство творит чудеса

2:15
Садоводство

Многие садоводы знают, что вырастить крупный и сочный перец не так просто, как кажется. Эта культура требует хорошего ухода, регулярного полива и правильных подкормок. Но что если я скажу вам, что одна недорогая крупа из магазина может значительно улучшить урожайность перца?

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Пшено для перца: зачем оно нужно?

Обычное пшено, которое мы привыкли видеть на кухне, обладает рядом полезных свойств:

  • Богато минералами (кальций, магний, железо, фосфор), которые улучшают почву.
  • Содержит азот, необходимый для роста растений.
  • Делает почву легкой и рыхлой, улучшая воздухообмен.
  • Повышает иммунитет перца, защищая от болезней и вредителей.
  • Отпугивает муравьев, которые не любят пшено.

Подкормка пшеном помогает перцу зацвести раньше, образовать больше плодов и сделать их крупнее и ароматнее.

Как приготовить настой из пшена?

  1. Возьмите 1 кг пшена и залейте 5 литрами воды.
  2. Оставьте на сутки, периодически перемешивая.
  3. Процедите через сито или марлю.
  4. Разбавьте полученный настой еще 5 литрами воды.

Теперь ваша подкормка готова!

Как правильно поливать перец настоем пшена?

  • Используйте разбавленный настой (1 литр на 2 литра воды).
  • Поливайте раз в две недели, утром или вечером, избегая попадания жидкости на листья.
  • Оставшееся пшено можно рассыпать между грядками — оно будет разлагаться и улучшать почву.

Какие преимущества дает подкормка пшеном?

  • Перец растет быстрее и становится крепче.
  • Больше цветков и завязи, что повышает урожайность.
  • Плоды становятся крупнее, сочнее и слаще.
  • Растения меньше болеют и лучше переносят вредителей.
  • Улучшается структура почвы, что помогает растениям получать больше питательных веществ.

Этот метод — дешевый, безопасный и экологичный способ повысить урожай без химии и лишних затрат. Попробуйте, и ваш перец отблагодарит вас обильным плодоношением!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Авто
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам Аудио 
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Авто
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова Штаны с мёртвого и огромные тиражи: секреты жёлтой империи Пулитцера Сергей Лебедев Бомбы GLSDB для Украины: в США раскрыли правду о дальности и эффективности Дмитрий Плотников
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Последние материалы
Отчет Путину — Пашинян поделился с РФ ходом переговоров
Перемирие по условиям Путина: почему Киев рискует оказаться в ловушке?
США признали: С-500 "Прометей" — первоклассная система ПВО
Новый прорыв в лечении лейкоза: неожиданные сигналы клеток открыли путь к терапии
"Грязный и воняет!" Журналист Такер Карлсон о состоянии Нью-Йорка
Монолог G7 — Семерка призвала Россию пойти на предложенное перемирие
О мощных мышцах можно и не мечтать: вы употребляете белок неправильно
Польша прогнозирует падение украинского фронта в ближайшее время
Забудьте о дорогих удобрениях — копеечное средство творит чудеса
Солдат не будет — НАТО отказалось участвовать в миротворческой миссии по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.