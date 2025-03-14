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Растения очищают воздух или вредят здоровью? Вот что важно знать

2:05
Садоводство

Вы замечали, что в комнатах с растениями дышится легче? Это не просто ощущение — зелёные "питомцы" действительно очищают воздух, поглощая углекислый газ и нейтрализуя вредные вещества, которые выделяют мебель, бытовая химия и электроника. Однако не всё так однозначно: в некоторых случаях растения могут не только приносить пользу, но и вызывать проблемы со здоровьем.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Какие растения очищают воздух?

Некоторые комнатные цветы обладают способностью поглощать токсины и делать атмосферу чище. Самыми эффективными считаются:

  • Фикус — очищает воздух от формальдегидов и других химических соединений.
  • Хлорофитум — нейтрализует токсины, помогает избавиться от углекислого газа.
  • Спатифиллум — борется с вредными примесями и повышает влажность в комнате.
  • Сансевиерия (щучий хвост) - выделяет кислород даже ночью, улучшая качество сна.

Могут ли растения навредить?

Для людей с астмой или аллергией даже безобидный горшок с цветком может стать проблемой. Дело не в самом растении, а в почве, где могут развиваться грибки и бактерии. Их споры поднимаются в воздух, вызывая кашель, насморк и затруднённое дыхание.

Чтобы снизить риски:

  • Используйте качественный грунт.
  • Не допускайте застоя воды в горшках.
  • Регулярно проветривайте комнату.

Растения как антистресс

Кроме очищения воздуха, комнатные растения помогают уменьшить стресс и даже повышают концентрацию. Исследования показали, что наблюдение за зеленью улучшает настроение и способствует расслаблению.

Растения в доме — это не только красота, но и здоровье. Главное — правильно выбрать зелёных помощников, следить за их состоянием и учитывать индивидуальные особенности организма. Ведь здоровье начинается с мелочей, и иногда эти мелочи растут у нас на подоконнике.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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