Черенки готовы к прививке? Проверьте их этим простым способом

Заготовка черенков для прививки — важный этап, от которого зависит успех весеннего прививания деревьев. Если привой неправильно нарезать или хранить, можно потерять часть будущего урожая. Разбираемся, как сделать всё правильно.
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прививка деревьев
Когда заготавливать черенки
Черенки можно заготавливать в два основных периода:
Поздняя осень — начало зимы. Оптимальное время — после листопада и первых морозов. Такие черенки "спят" и пробуждаются весной.
Поздняя зима — ранняя весна. Заготавливать можно в любой день, если нет сильных морозов и побеги не подмерзли.
Косточковые культуры (вишня, слива) лучше заготавливать осенью, так как их однолетние побеги зимой часто подмерзают.
Как правильно нарезать черенки
Выбирайте здоровое плодоносящее дерево возрастом 3-10 лет.
Нарезайте однолетние побеги с южной стороны кроны — они приживаются лучше.
Черенки должны быть толщиной с карандаш (около 7 мм) и длиной 30-40 см.
Не берите тонкие, кривые, поврежденные побеги и волчки.
Используйте острый нож или секатор и не касайтесь срезов руками, чтобы не занести инфекцию.
Черенки вишни нарезайте длиной 65-70 см, выбирая побеги с минимальным количеством почек.
Как хранить черенки до весны
Главное — защитить черенки от высыхания, подмерзания и грызунов. Желательно заготовить больше черенков, чем планируется использовать.