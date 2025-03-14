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Черенки готовы к прививке? Проверьте их этим простым способом

4:12
Садоводство

Заготовка черенков для прививки — важный этап, от которого зависит успех весеннего прививания деревьев. Если привой неправильно нарезать или хранить, можно потерять часть будущего урожая. Разбираемся, как сделать всё правильно.

прививка деревьев
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
прививка деревьев

Когда заготавливать черенки

Черенки можно заготавливать в два основных периода:

  1. Поздняя осень — начало зимы. Оптимальное время — после листопада и первых морозов. Такие черенки "спят" и пробуждаются весной.
  2. Поздняя зима — ранняя весна. Заготавливать можно в любой день, если нет сильных морозов и побеги не подмерзли.

Косточковые культуры (вишня, слива) лучше заготавливать осенью, так как их однолетние побеги зимой часто подмерзают.

Как правильно нарезать черенки

  • Выбирайте здоровое плодоносящее дерево возрастом 3-10 лет.
  • Нарезайте однолетние побеги с южной стороны кроны — они приживаются лучше.
  • Черенки должны быть толщиной с карандаш (около 7 мм) и длиной 30-40 см.
  • Не берите тонкие, кривые, поврежденные побеги и волчки.
  • Используйте острый нож или секатор и не касайтесь срезов руками, чтобы не занести инфекцию.
  • Черенки вишни нарезайте длиной 65-70 см, выбирая побеги с минимальным количеством почек.

Как хранить черенки до весны

Главное — защитить черенки от высыхания, подмерзания и грызунов. Желательно заготовить больше черенков, чем планируется использовать.

Способы хранения:

  1. В снегу.

    • Выкопайте траншею (30-35 см), застелите лапником, выложите черенки, накройте хвоей.
    • Засыпьте землей, опилками или соломой.
    • Когда выпадет снег, накидайте сверху 50-сантиметровый слой.
    • Для защиты от грызунов можно обернуть черенки стекловолокном или капроновыми колготками.

  2. В замороженных опилках на улице.

    • Насыпьте влажные опилки, положите черенки, сверху добавьте слой сухих опилок (40 см) и накройте пленкой.
    • Для отпугивания грызунов используйте раствор карболовой кислоты (50 г на 10 л воды).

  3. В погребе.

    • Нижние срезы черенков погрузите во влажные опилки, песок или мох.
    • Температура хранения: 0…1°С, влажность 65-70%.

  4. В холодильнике.

    • Оберните черенки влажной тканью, положите в полиэтиленовый пакет и храните при температуре не выше 2°С.
    • Такой способ годится до конца февраля, после этого почки начинают просыпаться.

  5. На балконе или веранде.

    • Можно хранить в пластиковой бутылке или подвешивать на дереве возле дома.
    • Главное — поддерживать нужную температуру и влажность.

Как не испортить черенки

При неправильном хранении черенки могут вымерзнуть, подопреть, прорасти, заплесневеть или высохнуть.

Что делать, если черенки подмерзли
Проверить их можно, сделав свежий срез и опустив в воду. Если жидкость окрасилась в желтый или коричневый цвет — черенки непригодны.

Если появилась плесень:

  • Удалите конденсат,
  • Окуните черенки в 1%-ный раствор йода или 3%-ный раствор медного купороса.

Если черенки высохли:

  • Они становятся ломкими, при сгибании хрустят. Такой материал использовать нельзя.

Как подготовить черенки к прививке

За сутки до прививки занесите черенки в помещение. Если они хранились в замерзших опилках, оставьте их размораживаться за несколько дней.

Признаки хорошего черенка:

  • Гладкая, не сморщенная кора.
  • Упругий побег.
  • Древесина на срезе зеленая.
  • Почки плотно сидят, чешуйки гладкие.

Теперь, когда вы знаете все тонкости заготовки и хранения черенков, ваш сад весной будет радовать отличной приживаемостью привоев!

Уточнения

Приви́вка — вегетативный способ размножения растений путём объединения частей нескольких растений, с помощью которого объединяют свойства этих растений. Применяется в садоводстве.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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