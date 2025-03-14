Черенки готовы к прививке? Проверьте их этим простым способом

4:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заготовка черенков для прививки — важный этап, от которого зависит успех весеннего прививания деревьев. Если привой неправильно нарезать или хранить, можно потерять часть будущего урожая. Разбираемся, как сделать всё правильно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain прививка деревьев

Когда заготавливать черенки

Черенки можно заготавливать в два основных периода:

Поздняя осень — начало зимы. Оптимальное время — после листопада и первых морозов. Такие черенки "спят" и пробуждаются весной. Поздняя зима — ранняя весна. Заготавливать можно в любой день, если нет сильных морозов и побеги не подмерзли.

Косточковые культуры (вишня, слива) лучше заготавливать осенью, так как их однолетние побеги зимой часто подмерзают.

Как правильно нарезать черенки

Выбирайте здоровое плодоносящее дерево возрастом 3-10 лет.

Нарезайте однолетние побеги с южной стороны кроны — они приживаются лучше.

Черенки должны быть толщиной с карандаш (около 7 мм) и длиной 30-40 см.

Не берите тонкие, кривые, поврежденные побеги и волчки.

Используйте острый нож или секатор и не касайтесь срезов руками, чтобы не занести инфекцию.

Черенки вишни нарезайте длиной 65-70 см, выбирая побеги с минимальным количеством почек.

Как хранить черенки до весны

Главное — защитить черенки от высыхания, подмерзания и грызунов. Желательно заготовить больше черенков, чем планируется использовать.

Способы хранения:

В снегу. Выкопайте траншею (30-35 см), застелите лапником, выложите черенки, накройте хвоей.

Засыпьте землей, опилками или соломой.

Когда выпадет снег, накидайте сверху 50-сантиметровый слой.

Для защиты от грызунов можно обернуть черенки стекловолокном или капроновыми колготками. В замороженных опилках на улице. Насыпьте влажные опилки, положите черенки, сверху добавьте слой сухих опилок (40 см) и накройте пленкой.

Для отпугивания грызунов используйте раствор карболовой кислоты (50 г на 10 л воды). В погребе. Нижние срезы черенков погрузите во влажные опилки, песок или мох.

Температура хранения: 0…1°С, влажность 65-70%. В холодильнике. Оберните черенки влажной тканью, положите в полиэтиленовый пакет и храните при температуре не выше 2°С.

Такой способ годится до конца февраля, после этого почки начинают просыпаться. На балконе или веранде. Можно хранить в пластиковой бутылке или подвешивать на дереве возле дома.

Главное — поддерживать нужную температуру и влажность.

Как не испортить черенки

При неправильном хранении черенки могут вымерзнуть, подопреть, прорасти, заплесневеть или высохнуть.

Что делать, если черенки подмерзли

Проверить их можно, сделав свежий срез и опустив в воду. Если жидкость окрасилась в желтый или коричневый цвет — черенки непригодны.

Если появилась плесень:

Удалите конденсат,

Окуните черенки в 1%-ный раствор йода или 3%-ный раствор медного купороса.

Если черенки высохли:

Они становятся ломкими, при сгибании хрустят. Такой материал использовать нельзя.

Как подготовить черенки к прививке

За сутки до прививки занесите черенки в помещение. Если они хранились в замерзших опилках, оставьте их размораживаться за несколько дней.

Признаки хорошего черенка:

Гладкая, не сморщенная кора.

Упругий побег.

Древесина на срезе зеленая.

Почки плотно сидят, чешуйки гладкие.

Теперь, когда вы знаете все тонкости заготовки и хранения черенков, ваш сад весной будет радовать отличной приживаемостью привоев!

Уточнения

Приви́вка — вегетативный способ размножения растений путём объединения частей нескольких растений, с помощью которого объединяют свойства этих растений. Применяется в садоводстве.



