Сначала дождь, потом мороз: как погода испытывает ваш сад на прочность

4:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима ассоциируется с морозами и снежным покровом, но в последние годы климатические изменения внесли коррективы. Теперь зимние оттепели и дожди — не редкость, а серьезная угроза для сада. Такие капризы погоды могут навредить растениям даже больше, чем крепкие морозы. Разбираемся, чем опасны потепления зимой и как минимизировать их последствия.

Фото: http://www.forestwander.com/2009/03/spring-snow-daffodil-yellow-flowers/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ForestWander is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Весенние заморозки

Что угрожает растениям зимой

Ледяная корка

При резком потеплении снег тает, а при последующем похолодании образуется ледяной покров. Он перекрывает доступ кислорода корням многолетников и газонной траве, из-за чего растения могут погибнуть. Для деревьев и кустарников ледяной слой тоже опасен — он утяжеляет ветки, которые могут ломаться под собственным весом. Особенно уязвимы молодые саженцы и хвойные породы.

Переувлажнение почвы

Избыточная влажность при плюсовых температурах может привести к загниванию корневой системы. Чаще всего от этого страдают розы, клубника и газонные травы. Дополнительно в тепле активизируются грибковые и бактериальные инфекции, создавая благоприятную среду для развития болезней.

Раннее пробуждение растений

При длительных оттепелях деревья и кустарники могут принять потепление за приход весны. Начинается набухание почек, активизируется движение сока. Однако, если затем внезапно ударят морозы, растения получат серьезные повреждения, а плодоносность на следующий сезон окажется под угрозой. Особенно опасны морозобоины — трещины на стволах, через которые проникают инфекции.

Повреждение корневой системы

При колебаниях температур грунт замерзает и оттаивает по нескольку раз за сезон. Это приводит к его подвижкам, а значит, и повреждению корней. Молодые деревья и недавно высаженные многолетники особенно уязвимы к таким перепадам.

Как защитить растения от зимних оттепелей

Подготовка с осени

Чтобы минимизировать риски, к зиме стоит подготовиться заранее.

Мульчирование слоем опилок, торфа или соломы защитит корни от температурных скачков.

Выбор устойчивых сортов поможет избежать проблем — если в вашем регионе зимние оттепели стали нормой, лучше сажать адаптированные растения.

Воздушно-сухие укрытия спасут розы и другие влагочувствительные культуры от подпревания.

Контроль за влажностью

Если зимние дожди — привычное явление, важно заранее позаботиться о дренажной системе. Это поможет избежать застоя воды не только зимой, но и во время весенних паводков.

У таких культур, как войлочная вишня и абрикос, корневая шейка особенно чувствительна к влаге. В оттепели стоит отводить талую воду, прокапывая неглубокие канавки, чтобы жидкость не застаивалась.

Дополнительная защита деревьев

Если дожди смыли побелку со стволов, ее необходимо обновить. Это не только защитит кору от ожогов, но и поможет предотвратить грибковые заболевания.

Также рекомендуется укреплять ветви подпорками и связывать кроны хвойных деревьев шпагатом. Это предотвратит их поломку под тяжестью льда.

Профилактика ледяной корки

Если на почве образовалась ледяная пленка, ее необходимо разбивать граблями или палкой, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Для дополнительной защиты корневой системы в период оттепелей можно добавлять снег в приствольные круги, уплотняя его ногами. Плотный снег тает медленнее, а значит, корни дольше останутся в безопасности.

Зима стала непредсказуемой, но если грамотно подойти к защите сада, можно свести риски к минимуму. Главное — не игнорировать предупреждения синоптиков и вовремя принимать меры.

Уточнения

О́ттепель — повышение температуры атмосферы до положительных значений в устойчивый морозный период зимой или в начале весны в умеренных и высоких широтах Земли. Происходит чаще всего в результате адвекции тёплого воздуха и приводит к полному или частичному таянию снежного и ледового покрова.

