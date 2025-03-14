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Эти растения могут стоить вам свободы — какие цветы и кустарники под запретом

3:25
Садоводство

Выращивая растения на дачном участке, мало кто задумывается, что некоторые из них запрещены законом. Однако за определенные культуры можно получить не только штраф, но и более серьезное наказание.

Каннабис
Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Каннабис

За какие растения можно получить штраф

Одним из наиболее известных случаев стало введение штрафов за борщевик Сосновского в Московской области. Это растение быстро разрастается, вытесняя другие культуры, а его сок вызывает сильные ожоги. В связи с этим владельцы участков, на которых растет борщевик, могут столкнуться с административной ответственностью и штрафами от 3 до 5 тысяч рублей.

Но борщевик — далеко не единственная культура, привлекающая внимание контролирующих органов. В России существует перечень запрещенных растений, содержащих психоактивные вещества. Их выращивание подпадает под статью 231 Уголовного кодекса РФ, а размеры ответственности зависят от количества выращенных экземпляров.

Список запрещенных растений

  • Голубой лотос (Nymphea caerulea) — декоративное водное растение, используемое в древних ритуалах, содержит психоактивные вещества, вызывающие галлюцинации.
  • Псилоцибиновые грибы (Psilocybe spp.) — встречаются в природе, но содержат вещества, сравнимые по воздействию с ЛСД.
  • Кактусы, содержащие мескалин (Lophophora williamsii) — вызывают галлюцинации и расстройства сознания.
  • Кат (Catha edulis) — листья этого кустарника обладают психостимулирующим эффектом и вызывают привыкание.
  • Кокаиновый куст (Erythroxylon coca) — листья содержат кокаин, запрещены к выращиванию во всем мире.
  • Конопля (Cannabis spp.) — всем известное растение, за выращивание которого предусмотрена уголовная ответственность.
  • Мак снотворный (Papaver somniferum L.) — используется в производстве наркотических веществ, его выращивание без специального разрешения запрещено.
  • Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora) — содержит психоактивные вещества, используется в ритуалах шаманов.
  • Роза гавайская (Argyreia nervosa) — семена растения обладают психотропными свойствами.
  • Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) — листья содержат один из самых мощных природных галлюциногенов.
  • Эфедра (Ephedra spp.) — растение, содержащее эфедрин, применяемый для изготовления наркотических веществ.

Какие наказания предусмотрены

Наказание зависит от количества растений:

  • За выращивание небольшого количества предусмотрена административная ответственность (штраф до 4 тысяч рублей или арест до 15 суток).
  • В крупных и особо крупных размерах наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до 2 лет.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно внимательно относиться к выбору растений для участка. Покупать семена и саженцы лучше в проверенных местах, а чеки сохранять. Особенно это касается мака — его декоративные виды внешне похожи на запрещенные.

Уточнения

Конопля́ — род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae). Включает в себя один полиморфный вид — Cannabis sativa L. (Конопля посевная). Ранее, по мере изменения классификации, коноплю относили к шелковичным или тутовым, либо крапивным, а также выделяли несколько таксонов:
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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