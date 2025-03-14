Эти растения могут стоить вам свободы — какие цветы и кустарники под запретом

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивая растения на дачном участке, мало кто задумывается, что некоторые из них запрещены законом. Однако за определенные культуры можно получить не только штраф, но и более серьезное наказание.

Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Каннабис

За какие растения можно получить штраф

Одним из наиболее известных случаев стало введение штрафов за борщевик Сосновского в Московской области. Это растение быстро разрастается, вытесняя другие культуры, а его сок вызывает сильные ожоги. В связи с этим владельцы участков, на которых растет борщевик, могут столкнуться с административной ответственностью и штрафами от 3 до 5 тысяч рублей.

Но борщевик — далеко не единственная культура, привлекающая внимание контролирующих органов. В России существует перечень запрещенных растений, содержащих психоактивные вещества. Их выращивание подпадает под статью 231 Уголовного кодекса РФ, а размеры ответственности зависят от количества выращенных экземпляров.

Список запрещенных растений

Голубой лотос (Nymphea caerulea) — декоративное водное растение, используемое в древних ритуалах, содержит психоактивные вещества, вызывающие галлюцинации.

Псилоцибиновые грибы (Psilocybe spp.) — встречаются в природе, но содержат вещества, сравнимые по воздействию с ЛСД.

Кактусы, содержащие мескалин (Lophophora williamsii) — вызывают галлюцинации и расстройства сознания.

Кат (Catha edulis) — листья этого кустарника обладают психостимулирующим эффектом и вызывают привыкание.

Кокаиновый куст (Erythroxylon coca) — листья содержат кокаин, запрещены к выращиванию во всем мире.

Конопля (Cannabis spp.) — всем известное растение, за выращивание которого предусмотрена уголовная ответственность.

Мак снотворный (Papaver somniferum L.) — используется в производстве наркотических веществ, его выращивание без специального разрешения запрещено.

Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora) — содержит психоактивные вещества, используется в ритуалах шаманов.

Роза гавайская (Argyreia nervosa) — семена растения обладают психотропными свойствами.

Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) — листья содержат один из самых мощных природных галлюциногенов.

Эфедра (Ephedra spp.) — растение, содержащее эфедрин, применяемый для изготовления наркотических веществ.

Какие наказания предусмотрены

Наказание зависит от количества растений:

За выращивание небольшого количества предусмотрена административная ответственность (штраф до 4 тысяч рублей или арест до 15 суток).

В крупных и особо крупных размерах наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до 2 лет.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно внимательно относиться к выбору растений для участка. Покупать семена и саженцы лучше в проверенных местах, а чеки сохранять. Особенно это касается мака — его декоративные виды внешне похожи на запрещенные.

Уточнения

Конопля́ — род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae). Включает в себя один полиморфный вид — Cannabis sativa L. (Конопля посевная). Ранее, по мере изменения классификации, коноплю относили к шелковичным или тутовым, либо крапивным, а также выделяли несколько таксонов:



