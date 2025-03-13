Лучшие сорта огурцов для теплицы — не болеют, не кривятся, плодоносят до осени

3:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — одна из самых популярных культур на огороде. Но огромный выбор сортов и гибридов может поставить в тупик даже опытных дачников. Какие огурцы выбрать для засолки, теплицы или выращивания в открытом грунте? Разбираемся, на что обращать внимание при покупке семян.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурец

Основные характеристики сортов огурцов

Перед тем как отправляться за семенами, важно определить, какие именно огурцы подойдут для ваших условий и целей. Различия могут быть существенными.

Форма куста

Плетистые сорта имеют длинные побеги и идеально подходят для шпалер и вертикального выращивания. Они дают обильный урожай, но требуют формировки. Популярные сорта: Герман F1, Домовёнок, Китайский плетистый, Щедрик F1, Феникс Плюс.

Кустовые огурцы компактны и не требуют подвязки. Они удобны для небольших участков, но урожай у них ниже. Лучшие сорта: Гектор F1, Коротышка F1, Пастушок, Челябинский кустовой.

Способ опыления

Партенокарпические гибриды не требуют опыления и дают урожай даже в закрытых теплицах. Они устойчивы к болезням и долго хранятся. Популярные гибриды: Амур F1, Зозуля F1, Герман F1, Кураж F1.

Пчелоопыляемые сорта лучше выращивать в открытом грунте, где есть доступ к насекомым-опылителям. Они часто вкуснее и дешевле, чем гибриды. Хорошие варианты: Парижский корнишон, Нежинский 12, Родничок F1.

Тип цветения

Обычные сорта формируют 1-2 завязи в узле.

Букетные (пучковые) гибриды могут давать до 5-7 завязей на одном узле, что значительно увеличивает урожай. Отлично подходят для засолки. Лучшими считаются: Изумрудные сережки F1, Джентльмены удачи F1, Сибирская гирлянда F1.

Тип кожуры (рубашки)

Голландская рубашка: мелкие бугорки, белые шипы — такие огурцы хороши для засолки.

Русская рубашка: плотная кожица с крупными редкими бугорками — идеальный вариант для маринования.

Китайская рубашка: гладкая кожица, длинные плоды, идеально для свежих салатов.

Скорость созревания

Раннеспелые сорта (35-40 дней) — лучший выбор для быстрого урожая: Кураж F1, Мурашка F1, Меренга F1.

Среднеспелые (45-55 дней) — подходят для долгого плодоношения: Аллигатор, Родничок F1.

Позднеспелые (более 55 дней) — хранятся дольше, но требуют больше времени: Сикким, Белый ангел F1.

Как выбрать идеальный сорт

Для теплицы подойдут партенокарпические гибриды с букетным цветением. Для открытого грунта лучше взять пчелоопыляемые сорта, устойчивые к погодным перепадам. Если хотите хрустящих солёных огурцов, выбирайте сорта с немецкой или русской рубашкой. Любите экзотику? Попробуйте белоплодные, жёлтые или коричневые огурцы.

Правильный выбор сорта обеспечит богатый урожай и вкусные огурцы на весь сезон.