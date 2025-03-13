Лучшие сорта огурцов для теплицы — не болеют, не кривятся, плодоносят до осени

Огурцы — одна из самых популярных культур на огороде. Но огромный выбор сортов и гибридов может поставить в тупик даже опытных дачников. Какие огурцы выбрать для засолки, теплицы или выращивания в открытом грунте? Разбираемся, на что обращать внимание при покупке семян.
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурец
Основные характеристики сортов огурцов
Перед тем как отправляться за семенами, важно определить, какие именно огурцы подойдут для ваших условий и целей. Различия могут быть существенными.
Форма куста
Плетистые сорта имеют длинные побеги и идеально подходят для шпалер и вертикального выращивания. Они дают обильный урожай, но требуют формировки. Популярные сорта: Герман F1, Домовёнок, Китайский плетистый, Щедрик F1, Феникс Плюс.
Кустовые огурцы компактны и не требуют подвязки. Они удобны для небольших участков, но урожай у них ниже. Лучшие сорта: Гектор F1, Коротышка F1, Пастушок, Челябинский кустовой.
Способ опыления
Партенокарпические гибриды не требуют опыления и дают урожай даже в закрытых теплицах. Они устойчивы к болезням и долго хранятся. Популярные гибриды: Амур F1, Зозуля F1, Герман F1, Кураж F1.
Пчелоопыляемые сорта лучше выращивать в открытом грунте, где есть доступ к насекомым-опылителям. Они часто вкуснее и дешевле, чем гибриды. Хорошие варианты: Парижский корнишон, Нежинский 12, Родничок F1.
Тип цветения
Обычные сорта формируют 1-2 завязи в узле.
Букетные (пучковые) гибриды могут давать до 5-7 завязей на одном узле, что значительно увеличивает урожай. Отлично подходят для засолки. Лучшими считаются: Изумрудные сережки F1, Джентльмены удачи F1, Сибирская гирлянда F1.
Тип кожуры (рубашки)
Голландская рубашка: мелкие бугорки, белые шипы — такие огурцы хороши для засолки.
Русская рубашка: плотная кожица с крупными редкими бугорками — идеальный вариант для маринования.
Китайская рубашка: гладкая кожица, длинные плоды, идеально для свежих салатов.
Скорость созревания
Раннеспелые сорта (35-40 дней) — лучший выбор для быстрого урожая: Кураж F1, Мурашка F1, Меренга F1.