Выращивание без конфликтов: как заставить огурцы и помидоры уживаться в одной теплице

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы и помидоры прекрасно сочетаются в салатах, но вот совместное выращивание в одной теплице — это настоящий вызов. Их потребности в поливе, влажности и температуре сильно отличаются. Но что делать, если теплица только одна, а хочется лакомиться ранними овощами? Есть несколько решений, которые помогут получить хороший урожай и избежать проблем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Огурцы в теплице

Почему сложно выращивать огурцы и помидоры вместе

Главная сложность — разные требования к условиям выращивания:

Огурцам нужна высокая влажность воздуха и частый полив.

Помидоры, наоборот, предпочитают сухой климат, иначе их легко поражает фитофтороз.

Корневая система у огурцов разрастается вширь, а у помидоров — вглубь, что влияет на схему полива.

Тем не менее, даже в одной теплице можно создать комфортные условия для обоих растений.

Способы разделения теплицы

Чтобы минимизировать влияние одного растения на другое, теплицу можно зонировать или правильно расположить посадки.

Капитальное разделение теплицы

Установите перегородку из поликарбоната или пленки.

Вкопайте в почву металлический лист, чтобы корни растений не переплетались.

Если у теплицы два входа — это идеальный вариант, так удобнее ухаживать за растениями.

Разделение пленкой

Закрепите пленку или нетканый материал между растениями.

Сделайте небольшую прорезь для прохода.

Огурцы лучше сажать на северной стороне, а помидоры — на южной, где больше солнца.

Выращивание без перегородок

Огурцы высаживают на северной стороне, томаты на южной.

В лунки с огурцами добавляют гидрогель, который удерживает влагу.

Огурцы поливают ежедневно, но без рыхления почвы.

Помидоры поливают раз в неделю, но обильно, строго под корень.

В жару теплицу притеняют нетканым материалом, чтобы избежать перегрева.

Как создать комфортные условия для обоих растений

В зоне огурцов поставьте ёмкости с водой — это повысит влажность.

В зоне помидоров обеспечьте хорошее проветривание, чтобы избежать болезней.

Используйте мульчирование (солома, картон), чтобы уменьшить испарение влаги.

Поливайте помидоры только отстоянной тёплой водой и строго под корень.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.



