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Выращивание без конфликтов: как заставить огурцы и помидоры уживаться в одной теплице

2:29
Садоводство

Огурцы и помидоры прекрасно сочетаются в салатах, но вот совместное выращивание в одной теплице — это настоящий вызов. Их потребности в поливе, влажности и температуре сильно отличаются. Но что делать, если теплица только одна, а хочется лакомиться ранними овощами? Есть несколько решений, которые помогут получить хороший урожай и избежать проблем.

Огурцы в теплице
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Огурцы в теплице

Почему сложно выращивать огурцы и помидоры вместе

Главная сложность — разные требования к условиям выращивания:

  • Огурцам нужна высокая влажность воздуха и частый полив.
  • Помидоры, наоборот, предпочитают сухой климат, иначе их легко поражает фитофтороз.
  • Корневая система у огурцов разрастается вширь, а у помидоров — вглубь, что влияет на схему полива.

Тем не менее, даже в одной теплице можно создать комфортные условия для обоих растений.

Способы разделения теплицы

Чтобы минимизировать влияние одного растения на другое, теплицу можно зонировать или правильно расположить посадки.

  1. Капитальное разделение теплицы
  • Установите перегородку из поликарбоната или пленки.
  • Вкопайте в почву металлический лист, чтобы корни растений не переплетались.
  • Если у теплицы два входа — это идеальный вариант, так удобнее ухаживать за растениями.
  1. Разделение пленкой
  • Закрепите пленку или нетканый материал между растениями.
  • Сделайте небольшую прорезь для прохода.
  • Огурцы лучше сажать на северной стороне, а помидоры — на южной, где больше солнца.
  1. Выращивание без перегородок
  • Огурцы высаживают на северной стороне, томаты на южной.
  • В лунки с огурцами добавляют гидрогель, который удерживает влагу.
  • Огурцы поливают ежедневно, но без рыхления почвы.
  • Помидоры поливают раз в неделю, но обильно, строго под корень.
  • В жару теплицу притеняют нетканым материалом, чтобы избежать перегрева.

Как создать комфортные условия для обоих растений

  • В зоне огурцов поставьте ёмкости с водой — это повысит влажность.
  • В зоне помидоров обеспечьте хорошее проветривание, чтобы избежать болезней.
  • Используйте мульчирование (солома, картон), чтобы уменьшить испарение влаги.
  • Поливайте помидоры только отстоянной тёплой водой и строго под корень.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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