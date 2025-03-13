Налог на дачу: за что теперь придётся платить, даже если не живёшь там

Построили домик на даче? Будьте готовы к налогам! В России обязательной регистрации подлежат только капитальные строения, но некоторые владельцы ошибочно считают, что налог можно не платить.
Налогом облагаются:
Не облагаются налогом:
Если налоговая узнает о незарегистрированном строении, вам могут начислить налог задним числом + штраф за уклонение.
Перед тем как строить что-то капитальное, убедитесь, что готовы платить налог. А если нужен сарай, который можно передвинуть — легче купить готовую конструкцию без фундамента, как сообщает Москва 24.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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