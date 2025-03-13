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Налог на дачу: за что теперь придётся платить, даже если не живёшь там

1:22
Садоводство

Построили домик на даче? Будьте готовы к налогам! В России обязательной регистрации подлежат только капитальные строения, но некоторые владельцы ошибочно считают, что налог можно не платить.

Дача
Фото: flickr.com by *Susie*/sue/chasetheclouds, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дача

Что признаётся недвижимостью?

Налогом облагаются:

  • Жилые дома (дачные, садовые, коттеджи).
  • Гаражи и бани, если они стоят на фундаменте.
  • Любые капитальные постройки, которые невозможно просто так передвинуть.

Не облагаются налогом:

  • Теплицы, даже если они на фундаменте.
  • Бытовки, туалеты, сараи, которые можно легко переместить.
  • Сборные конструкции без жёсткого соединения с землёй.

Когда платить налог?

  • Оплачивать налог нужно до 1 декабря каждого года.
  • Если постройка не зарегистрирована, налог начислять не будут.

Чем грозит уклонение от регистрации?

Если налоговая узнает о незарегистрированном строении, вам могут начислить налог задним числом + штраф за уклонение.

Вывод: лучше заплатить, чем потом переплачивать!

Перед тем как строить что-то капитальное, убедитесь, что готовы платить налог. А если нужен сарай, который можно передвинуть — легче купить готовую конструкцию без фундамента, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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