Продукт за копейки, который творит чудеса в саду — попробуйте сами

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время пробуждения сада, но вместе с этим растёт риск появления вредителей и болезней. Опрыскивание деревьев — ключ к здоровому урожаю, но необязательно тратить деньги на магазинные препараты. В России есть более доступные и экологичные решения!

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

Чем опрыскивать плодовые деревья?

1. Парафиновый раствор (из аптеки)

Простой и эффективный способ защитить деревья от вредителей.

Как приготовить:

100 мл жидкого парафина развести в 5 литрах тёплой воды.

Перелить в пульверизатор и тщательно обработать стволы и ветви.

Создаёт защитную восковую плёнку, препятствующую заражению клещами, тлёй и другими вредителями.

2. Натуральные травяные настои

Растения сами могут защитить сад! Такие растворы не только отпугивают вредителей, но и укрепляют иммунитет деревьев.

Лучшие ингредиенты:

Чеснок

Лук

Полынь

Лопух

Тысячелистник

Как приготовить:

200-300 г сушёных трав или 500 г свежих листьев залить 10 литрами воды.

Оставить на сутки, затем процедить.

Развести водой 1:2 и опрыскать деревья.

Когда проводить обработку?

Ранней весной — до появления почек (чтобы уничтожить личинки и споры грибков). Перед цветением — для защиты бутонов от вредителей. После сбора урожая — для подготовки деревьев к зиме.

Важно! Опрыскивайте только в сухую, безветренную погоду — дождь смоет раствор, а ветер разнесёт его на ненужные участки.

Дешевле, безопаснее, эффективнее

Натуральные средства не уступают магазинным препаратам, не вредят экологии и обходятся в разы дешевле. Используйте природные решения, и ваш сад отблагодарит вас обильным урожаем!

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

