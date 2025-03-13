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Продукт за копейки, который творит чудеса в саду — попробуйте сами

1:57
Садоводство

Весна — время пробуждения сада, но вместе с этим растёт риск появления вредителей и болезней. Опрыскивание деревьев — ключ к здоровому урожаю, но необязательно тратить деньги на магазинные препараты. В России есть более доступные и экологичные решения!

Абрикос
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос

Чем опрыскивать плодовые деревья?

1. Парафиновый раствор (из аптеки)

Простой и эффективный способ защитить деревья от вредителей.

Как приготовить:

  • 100 мл жидкого парафина развести в 5 литрах тёплой воды.
  • Перелить в пульверизатор и тщательно обработать стволы и ветви.
  • Создаёт защитную восковую плёнку, препятствующую заражению клещами, тлёй и другими вредителями.

2. Натуральные травяные настои

Растения сами могут защитить сад! Такие растворы не только отпугивают вредителей, но и укрепляют иммунитет деревьев.

Лучшие ингредиенты:

  • Чеснок
  • Лук
  • Полынь
  • Лопух
  • Тысячелистник

Как приготовить:

  • 200-300 г сушёных трав или 500 г свежих листьев залить 10 литрами воды.
  • Оставить на сутки, затем процедить.
  • Развести водой 1:2 и опрыскать деревья.

Когда проводить обработку?

  1. Ранней весной — до появления почек (чтобы уничтожить личинки и споры грибков).
  2. Перед цветением — для защиты бутонов от вредителей.
  3. После сбора урожая — для подготовки деревьев к зиме.

Важно! Опрыскивайте только в сухую, безветренную погоду — дождь смоет раствор, а ветер разнесёт его на ненужные участки.

Дешевле, безопаснее, эффективнее

Натуральные средства не уступают магазинным препаратам, не вредят экологии и обходятся в разы дешевле. Используйте природные решения, и ваш сад отблагодарит вас обильным урожаем!

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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