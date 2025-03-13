Продукт за копейки, который творит чудеса в саду — попробуйте сами

Весна — время пробуждения сада, но вместе с этим растёт риск появления вредителей и болезней. Опрыскивание деревьев — ключ к здоровому урожаю, но необязательно тратить деньги на магазинные препараты. В России есть более доступные и экологичные решения!
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос
Чем опрыскивать плодовые деревья?
1. Парафиновый раствор (из аптеки)
Простой и эффективный способ защитить деревья от вредителей.
Как приготовить:
100 мл жидкого парафина развести в 5 литрах тёплой воды.
Перелить в пульверизатор и тщательно обработать стволы и ветви.
Создаёт защитную восковую плёнку, препятствующую заражению клещами, тлёй и другими вредителями.
2. Натуральные травяные настои
Растения сами могут защитить сад! Такие растворы не только отпугивают вредителей, но и укрепляют иммунитет деревьев.
Лучшие ингредиенты:
Чеснок
Лук
Полынь
Лопух
Тысячелистник
Как приготовить:
200-300 г сушёных трав или 500 г свежих листьев залить 10 литрами воды.
Оставить на сутки, затем процедить.
Развести водой 1:2 и опрыскать деревья.
Когда проводить обработку?
Ранней весной — до появления почек (чтобы уничтожить личинки и споры грибков).
Перед цветением — для защиты бутонов от вредителей.
После сбора урожая — для подготовки деревьев к зиме.
Важно! Опрыскивайте только в сухую, безветренную погоду — дождь смоет раствор, а ветер разнесёт его на ненужные участки.
Дешевле, безопаснее, эффективнее
Натуральные средства не уступают магазинным препаратам, не вредят экологии и обходятся в разы дешевле. Используйте природные решения, и ваш сад отблагодарит вас обильным урожаем!
Уточнения
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.