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Секрет богатого урожая: эти сорта помидоров приносят до 30 кг с куста

1:27
Садоводство

Выбор правильного сорта томатов определяет успех всего сезона. Одни устойчивы к засухе, другие дают рекордные урожаи, а третьи идеально подходят для консервирования. Какие сорта станут фаворитами?

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

ТОП-6 сортов для щедрого урожая

  • Легенда Тарасенко - до 20 кг с 1 м², плоды не трескаются, плодоношение до заморозков.
  • Манимейкер - до 27 кг с 1 м², устойчивость к тепловой обработке, идеален для салатов.
  • Медвежья лапа - до 30 кг с 1 м², минимальный уход, засухоустойчивость, но крупные плоды не подходят для консервации.
  • Славянский шедевр - до 800 г на один томат! Сочный, сладкий, идеален для свежего употребления.
  • Большая слива - до 20 кг с куста, плотные плоды, высокая транспортабельность.
  • Устойчивость к болезням - "Большая слива" и "Медвежья лапа" противостоят корневым гнилям и фитофторе.

Как повысить урожай?

  • Выбирайте сорта под климат и условия выращивания.
  • Сажайте рядом растения-компаньоны (например, базилик или бархатцы).
  • Обеспечьте регулярный полив и подкормку.

Выберите идеальный сорт для вашего участка и соберите урожай, о котором мечтают все дачники!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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