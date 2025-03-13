Секрет богатого урожая: эти сорта помидоров приносят до 30 кг с куста

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор правильного сорта томатов определяет успех всего сезона. Одни устойчивы к засухе, другие дают рекордные урожаи, а третьи идеально подходят для консервирования. Какие сорта станут фаворитами?

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

ТОП-6 сортов для щедрого урожая

Легенда Тарасенко - до 20 кг с 1 м², плоды не трескаются, плодоношение до заморозков.

Манимейкер - до 27 кг с 1 м², устойчивость к тепловой обработке, идеален для салатов.

Медвежья лапа - до 30 кг с 1 м², минимальный уход, засухоустойчивость, но крупные плоды не подходят для консервации.

Славянский шедевр - до 800 г на один томат! Сочный, сладкий, идеален для свежего употребления.

Большая слива - до 20 кг с куста, плотные плоды, высокая транспортабельность.

Устойчивость к болезням - "Большая слива" и "Медвежья лапа" противостоят корневым гнилям и фитофторе.

Как повысить урожай?

Выбирайте сорта под климат и условия выращивания.

Сажайте рядом растения-компаньоны (например, базилик или бархатцы).

Обеспечьте регулярный полив и подкормку.

Выберите идеальный сорт для вашего участка и соберите урожай, о котором мечтают все дачники!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

