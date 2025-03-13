Секрет богатого урожая: эти сорта помидоров приносят до 30 кг с куста
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Выбор правильного сорта томатов определяет успех всего сезона. Одни устойчивы к засухе, другие дают рекордные урожаи, а третьи идеально подходят для консервирования. Какие сорта станут фаворитами?
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке
ТОП-6 сортов для щедрого урожая
- Легенда Тарасенко - до 20 кг с 1 м², плоды не трескаются, плодоношение до заморозков.
- Манимейкер - до 27 кг с 1 м², устойчивость к тепловой обработке, идеален для салатов.
- Медвежья лапа - до 30 кг с 1 м², минимальный уход, засухоустойчивость, но крупные плоды не подходят для консервации.
- Славянский шедевр - до 800 г на один томат! Сочный, сладкий, идеален для свежего употребления.
- Большая слива - до 20 кг с куста, плотные плоды, высокая транспортабельность.
- Устойчивость к болезням - "Большая слива" и "Медвежья лапа" противостоят корневым гнилям и фитофторе.
Как повысить урожай?
- Выбирайте сорта под климат и условия выращивания.
- Сажайте рядом растения-компаньоны (например, базилик или бархатцы).
- Обеспечьте регулярный полив и подкормку.
Выберите идеальный сорт для вашего участка и соберите урожай, о котором мечтают все дачники!
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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