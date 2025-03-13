Секреты садоводов: как получить урожай голубики, о котором мечтают все

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание канадской голубики (высокорослой) требует соблюдения определённых правил, чтобы обеспечить обильный урожай и насыщенный вкус ягод. Ниже представлены ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание при культивировании этого кустарника.​

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

1. Подготовка почвы

Голубика предпочитает кислые почвы с pH 4,5-5,5. Для достижения необходимой кислотности рекомендуется использовать верховой кислый торф, который обеспечивает хорошую вентиляцию и удержание влаги. При отсутствии качественного торфа можно добавить в почву серу или специальные кислые удобрения. Важно обеспечить хороший дренаж, так как голубика не переносит застоя воды. ​

2. Выбор места для посадки

Для успешного роста голубики необходимо выбрать солнечный участок, защищённый от сильных ветров. Растение предпочитает места с полуденным солнцем и лёгкой полутенью в жаркие часы. Избегайте посадки вблизи деревьев с раскидистой кроной или построек, которые могут создавать тень.

3. Правильная посадка

Сроки посадки: Оптимальное время для посадки голубики — ранняя весна или осень. Весной посадку проводят до распускания почек, при температуре почвы около +5 °C.

Расстояние между растениями: Рекомендуется сажать кусты на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить им достаточно места для роста.

Глубина посадки: Корневую шейку растения следует разместить на уровне почвы. При посадке корни аккуратно расправляют и засыпают подготовленным субстратом, после чего обильно поливают.

4. Уход за растением

Полив: Голубика требует регулярного полива, особенно в засушливые периоды. Оптимальный режим полива — 1-2 раза в неделю, поддерживая почву влажной, но избегая переувлажнения.

Подкормка: Используйте специализированные удобрения для голубики, богатые азотом, фосфором и калием. Подкормку проводят весной и летом, следуя рекомендациям производителя удобрений.

Мульчирование: Покройте почву вокруг кустов слоем органической мульчи (торф, опилки, хвоя) толщиной 5-10 см. Это поможет удерживать влагу, подавлять сорняки и поддерживать необходимую кислотность почвы.

Обрезка: Ежегодная обрезка ранней весной способствует формированию куста и увеличению урожайности. Удаляйте старые, повреждённые и слабые ветки, оставляя 6-8 сильных побегов для оптимального плодоношения.

5. Защита от вредителей и болезней

Основные угрозы для голубики включают мучнистую росу, серую гниль и нападения птиц. Для защиты растений рекомендуется:​

От болезней: Проводить профилактические обработки фунгицидами и своевременно удалять поражённые части растений.

От птиц: Устанавливать сетки или другие защитные конструкции, предотвращающие доступ птиц к ягодам.

6. Сбор урожая

Голубика начинает плодоносить на 2-3 год после посадки, а максимальная урожайность достигается на 5-6 год. Ягоды созревают в июле-августе. Собирайте только полностью созревшие, тёмно-синие и мягкие на ощупь ягоды для обеспечения лучшего вкуса и аромата.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые кусты канадской голубики и наслаждаться обильным урожаем вкусных и полезных ягод.​

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

