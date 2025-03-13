Секреты гигантской редиски: как вырастить корнеплоды размером с яблоко

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание крупной и сочной редиски — задача, с которой может справиться каждый садовод, если учесть несколько важных аспектов. Следуя нижеописанным рекомендациям, вы сможете получить богатый урожай вкусных корнеплодов.​

Фото: Freepik by zerbaijan_stockers Редис

1. Подготовка почвы

Редиска предпочитает лёгкие, рыхлые и плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Перед посевом рекомендуется перекопать грядку на глубину 20-25 см, удалив сорняки и крупные комья земли. Для улучшения структуры почвы можно добавить перегной или компост.​

2. Выбор сорта

Существует множество сортов редиса, отличающихся по размеру, вкусу и срокам созревания. Для получения крупных корнеплодов стоит обратить внимание на такие сорта, как "Красный великан" или "Сакса". Они известны своей устойчивостью к стрелкованию и отличными вкусовыми качествами.​

3. Сроки посева и условия выращивания

Редиска — культура короткого светового дня, поэтому её лучше сеять ранней весной или в конце лета. Оптимальная температура для роста — 10-18°C. При более высокой температуре и длинном световом дне растения могут идти в стрелку, что негативно сказывается на качестве корнеплодов.​

4. Правильный полив

Недостаток влаги — одна из главных причин, по которой редиска становится горькой и жёсткой. Регулярный и равномерный полив, особенно в первые недели после посева, жизненно важен. Важно не допускать пересыхания почвы, особенно в жаркие дни. Если погода слишком горячая, можно использовать мульчу, чтобы удерживать влагу и защищать растение от перегрева.​

5. Прореживание и уход за растениями

После появления всходов необходимо провести прореживание, оставляя между растениями расстояние 5-7 см. Это обеспечит достаточное пространство для развития корнеплодов. Регулярное рыхление почвы и удаление сорняков также способствуют здоровому росту редиски.

6. Защита от вредителей

Основными вредителями редиса являются крестоцветные блошки и капустная муха. Для защиты растений рекомендуется укрывать посевы нетканым материалом, а также проводить опудривание древесной золой или табачной пылью.​

7. Своевременный сбор урожая

Не затягивайте со сбором редиски: перезревшие корнеплоды становятся дряблыми и теряют вкусовые качества. Обычно редиска готова к сбору через 20-30 дней после посева, в зависимости от сорта и условий выращивания.​

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить на своём участке крупную, сочную и вкусную редиску, которая порадует вас и ваших близких.​

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

