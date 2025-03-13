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Этот фрукт и кофе — худший кошмар для слизней, и вот почему

2:20
Садоводство

С наступлением тепла в садах появляются не только цветы и растения, но и нежелательные гости — слизни. Эти слизистые вредители могут серьезно повредить урожай, обгладывая листья и оставляя на них характерные следы. Но не все способы борьбы с ними требуют использования химикатов. Есть эффективные и простые способы избавиться от слизней.

Слизни
Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слизни

Как справиться со слизнями без химии

  • Используйте растения, которые отпугивают слизней. Улитки не переносят запахи некоторых трав и овощей. Например, интенсивный аромат майорана, шалфея, чеснока, тимьяна или лука способен удержать слизней подальше от вашего участка. Сажайте эти растения рядом с теми, которые вы хотите защитить.
  • Ловушки для улиток. Простой способ избавиться от слизней — это ловушки. Например, разрежьте грейпфрут пополам и положите его на землю. Мякоть привлекает улиток, и они легко забираются внутрь. Так вы сможете собирать их естественным способом.
  • Использование кофе. Улитки не переносят кофеин. Поэтому вы можете вылить чашку холодного кофе прямо на почву. Это отпугнет слизней и не навредит растениям.
  • Яичная скорлупа. Смешайте измельченную яичную скорлупу с почвой вокруг растений. Острая поверхность скорлупы мешает слизням двигаться, и они будут обходить ваш участок стороной.
  • Проверяйте ловушки регулярно. Если вы используете ловушки, не забывайте проверять их на наличие улиток. Как только вы заметите их, вынимайте их, чтобы предотвратить размножение.

Почему слизни опасны для растений

Слизни не только портят внешний вид растений, но и могут стать причиной различных заболеваний. Обглоданные листья более восприимчивы к грибковым и бактериальным инфекциям. Поэтому важно вовремя бороться с этими вредителями.

Ключевые моменты:

  • Слизни любят влагу, и чаще всего появляются после дождя или полива.
  • Используйте натуральные средства для защиты растений от слизней.
  • Периодически проверяйте участок на наличие улиток и уничтожайте их.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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