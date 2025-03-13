Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необходимая защита: Белоруссия начала производство пусковых установок Орешника
Небывалые разрушения на земле — Неаполь накрыла волна землетрясений
Запад объявляет России войну — названы планы на перемирие на Украине
От злости к прогрессу: как тренировки спасают от негатива и прокачивают тело
Топ-5 идей для сада: где посадить тую, чтобы она выглядела идеально
Эти пятна на унитазе могут привести к настоящей катастрофе! Как предотвратить беду
Кошки и вирусы: правда ли, что ваш питомец может принести птичий грипп
Суп, который хочется есть снова и снова — попробуйте приготовить
Таиланд разрешил использовать две новые криптовалюты

Природное лекарство или билет в больницу? Сезон медвежьего лука открыт

2:20
Садоводство

Весна — время пробуждения природы, и в лесах уже появляются первые зелёные дары, среди которых медвежий лук (или дикий чеснок). Это растение не только вкусное, но и обладает мощными целебными свойствами. Однако при сборе важно быть осторожным: медвежий лук легко спутать с ядовитыми растениями, что может привести к серьёзному отравлению.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Где искать медвежий лук и когда собирать?

Медвежий лук чаще всего встречается в тенистых лесах, вдоль ручьёв и в низинах. Время сбора — ранняя весна, с марта по апрель, пока листья ещё молодые и нежные. В некоторых регионах он даже культивируется, но собирать его в дикой природе нужно с осторожностью.

Как отличить медвежий лук от ядовитых двойников?

  1. Запах — если растереть лист в пальцах, он должен пахнуть чесноком.
  2. Форма листа — дугообразная, шириной 3-4 см.
  3. Структура растения — у медвежьего лука листья выходят по одному из луковицы, тогда как у ядовитых растений они растут пучками.

Опасный двойник — ландыш, майский жемчужник. Его листья внешне похожи, но не имеют чесночного аромата и при употреблении могут вызвать отравление вплоть до летального исхода.

Полезные свойства медвежьего лука

  • Очищает организм и выводит токсины.
  • Укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов С и группы В.
  • Разжижает кровь, улучшая работу сердца и снижая риск тромбоза.
  • Стимулирует работу печени и способствует выработке желчи.
  • Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
  • Способствует росту волос и помогает при проблемах с кожей.

Как использовать медвежий лук?

Свежие листья можно употреблять в салатах, супах, песто, зелёных смузи, бутербродах. Листья также можно замораживать или сушить для заваривания чая. Он отлично сочетается с крапивой и другими весенними травами.

При сборе не вырывайте растение с корнем — это нанесёт вред популяции. Лучше срезайте листья, оставляя часть на месте, чтобы лук мог продолжать расти.

Уточнения

Черемша́ или колба — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала
Авто
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Путин поставил новую задачу группе ВС РФ Север после освобождения Курской области Любовь Степушова Европейцы распиливают Украину под прикрытием дружбы: что скрывают Макрон и Лондон? Дмитрий Плотников Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Последние материалы
Небывалые разрушения на земле — Неаполь накрыла волна землетрясений
Запад объявляет России войну — названы планы на перемирие на Украине
От злости к прогрессу: как тренировки спасают от негатива и прокачивают тело
Топ-5 идей для сада: где посадить тую, чтобы она выглядела идеально
Природное лекарство или билет в больницу? Сезон медвежьего лука открыт
Эти пятна на унитазе могут привести к настоящей катастрофе! Как предотвратить беду
Кошки и вирусы: правда ли, что ваш питомец может принести птичий грипп
Суп, который хочется есть снова и снова — попробуйте приготовить
Таиланд разрешил использовать две новые криптовалюты
Истории любви: личная трагедия сделала Кьеркегора философом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.