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Как получить богатый урожай клубники? 5 секретов опытных садоводов

3:03
Садоводство

Клубника — одна из самых любимых ягод садоводов. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Однако, чтобы получить по-настоящему обильный и сладкий урожай, важно соблюдать несколько правил выращивания.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Когда сажать клубнику?

Весна — идеальное время для посадки. Как только минуют заморозки, можно приступать к работам. Клубнике необходимо не менее 6 часов солнечного света в день, поэтому выбирайте для неё хорошо освещённый участок.

Подготовка почвы

Клубника не слишком требовательна к грунту, но лучше всего растёт на суглинистой, хорошо дренированной почве. Перед посадкой внесите компост или перегной, чтобы обогатить землю. Выращивание клубники на приподнятых грядках — отличный вариант, так как это улучшает дренаж и защищает ягоды от излишней влаги.

Как правильно сажать клубнику?

  • Расстояние между кустами — 45-60 см, чтобы растения могли свободно разрастаться.
  • Расстояние между рядами — 60 см, чтобы облегчить уход.
  • Глубина лунок — такая, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности.
  • После посадки обязательно обильно полейте саженцы.

Уход за клубникой

  1. Полив. Клубника любит влагу, особенно в период цветения и формирования плодов. Поливайте регулярно, но не допускайте застоя воды.
  2. Мульчирование. Поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Используйте солому, опилки или агроволокно.
  3. Обновление посадок. Старые кусты теряют продуктивность, поэтому их пересаживают каждые 3-4 года.

Защита от болезней и вредителей

Клубника подвержена серой гнили, мучнистой росе, нападениям улиток и жуков. Чтобы снизить риск:

  • Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между кустами.
  • Регулярно удаляйте старые листья и повреждённые ягоды.
  • Используйте биопрепараты или народные методы (например, настой чеснока против грибков).

Как правильно собирать клубнику?

Ягоды не рекомендуется рвать — лучше аккуратно срезать с плодоножкой. Так растение не повредится и будет плодоносить дольше.

Клубника — источник здоровья

Эта ягода не только вкусная, но и невероятно полезная:

  • Содержит больше витамина C, чем апельсин.
  • Улучшает работу сердца и укрепляет иммунитет.
  • Способствует профилактике рака и замедляет возрастные изменения мозга.
  • Снижает уровень стресса благодаря антиоксидантам.

Клубнику можно не только есть свежей, но и заготавливать: делать варенье, замораживать или готовить полезные напитки.

Так что если у вас ещё нет этой ягоды на участке — самое время посадить её и наслаждаться ароматными, сочными плодами!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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