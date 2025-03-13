Как получить богатый урожай клубники? 5 секретов опытных садоводов

Клубника — одна из самых любимых ягод садоводов. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Однако, чтобы получить по-настоящему обильный и сладкий урожай, важно соблюдать несколько правил выращивания.
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника
Когда сажать клубнику?
Весна — идеальное время для посадки. Как только минуют заморозки, можно приступать к работам. Клубнике необходимо не менее 6 часов солнечного света в день, поэтому выбирайте для неё хорошо освещённый участок.
Подготовка почвы
Клубника не слишком требовательна к грунту, но лучше всего растёт на суглинистой, хорошо дренированной почве. Перед посадкой внесите компост или перегной, чтобы обогатить землю. Выращивание клубники на приподнятых грядках — отличный вариант, так как это улучшает дренаж и защищает ягоды от излишней влаги.
Как правильно сажать клубнику?
Расстояние между кустами — 45-60 см, чтобы растения могли свободно разрастаться.
Расстояние между рядами — 60 см, чтобы облегчить уход.
Глубина лунок — такая, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности.
После посадки обязательно обильно полейте саженцы.
Уход за клубникой
Полив. Клубника любит влагу, особенно в период цветения и формирования плодов. Поливайте регулярно, но не допускайте застоя воды.
Мульчирование. Поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Используйте солому, опилки или агроволокно.
Обновление посадок. Старые кусты теряют продуктивность, поэтому их пересаживают каждые 3-4 года.
Защита от болезней и вредителей
Клубника подвержена серой гнили, мучнистой росе, нападениям улиток и жуков. Чтобы снизить риск:
Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между кустами.
Регулярно удаляйте старые листья и повреждённые ягоды.
Используйте биопрепараты или народные методы (например, настой чеснока против грибков).
Как правильно собирать клубнику?
Ягоды не рекомендуется рвать — лучше аккуратно срезать с плодоножкой. Так растение не повредится и будет плодоносить дольше.
Клубника — источник здоровья
Эта ягода не только вкусная, но и невероятно полезная:
Содержит больше витамина C, чем апельсин.
Улучшает работу сердца и укрепляет иммунитет.
Способствует профилактике рака и замедляет возрастные изменения мозга.
Снижает уровень стресса благодаря антиоксидантам.
Клубнику можно не только есть свежей, но и заготавливать: делать варенье, замораживать или готовить полезные напитки.
Так что если у вас ещё нет этой ягоды на участке — самое время посадить её и наслаждаться ароматными, сочными плодами!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.