Как получить богатый урожай клубники? 5 секретов опытных садоводов

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — одна из самых любимых ягод садоводов. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Однако, чтобы получить по-настоящему обильный и сладкий урожай, важно соблюдать несколько правил выращивания.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Когда сажать клубнику?

Весна — идеальное время для посадки. Как только минуют заморозки, можно приступать к работам. Клубнике необходимо не менее 6 часов солнечного света в день, поэтому выбирайте для неё хорошо освещённый участок.

Подготовка почвы

Клубника не слишком требовательна к грунту, но лучше всего растёт на суглинистой, хорошо дренированной почве. Перед посадкой внесите компост или перегной, чтобы обогатить землю. Выращивание клубники на приподнятых грядках — отличный вариант, так как это улучшает дренаж и защищает ягоды от излишней влаги.

Как правильно сажать клубнику?

Расстояние между кустами — 45-60 см, чтобы растения могли свободно разрастаться.

Расстояние между рядами — 60 см, чтобы облегчить уход.

Глубина лунок — такая, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности.

После посадки обязательно обильно полейте саженцы.

Уход за клубникой

Полив. Клубника любит влагу, особенно в период цветения и формирования плодов. Поливайте регулярно, но не допускайте застоя воды. Мульчирование. Поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Используйте солому, опилки или агроволокно. Обновление посадок. Старые кусты теряют продуктивность, поэтому их пересаживают каждые 3-4 года.

Защита от болезней и вредителей

Клубника подвержена серой гнили, мучнистой росе, нападениям улиток и жуков. Чтобы снизить риск:

Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между кустами.

Регулярно удаляйте старые листья и повреждённые ягоды.

Используйте биопрепараты или народные методы (например, настой чеснока против грибков).

Как правильно собирать клубнику?

Ягоды не рекомендуется рвать — лучше аккуратно срезать с плодоножкой. Так растение не повредится и будет плодоносить дольше.

Клубника — источник здоровья

Эта ягода не только вкусная, но и невероятно полезная:

Содержит больше витамина C, чем апельсин.

Улучшает работу сердца и укрепляет иммунитет.

Способствует профилактике рака и замедляет возрастные изменения мозга.

Снижает уровень стресса благодаря антиоксидантам.

Клубнику можно не только есть свежей, но и заготавливать: делать варенье, замораживать или готовить полезные напитки.

Так что если у вас ещё нет этой ягоды на участке — самое время посадить её и наслаждаться ароматными, сочными плодами!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

