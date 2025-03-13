Не можете уснуть? Посадите под окном эти деревья — и сон станет крепче

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Если вас мучает бессонница, пересмотрите ландшафт вокруг дома. Оказывается, не все деревья и кустарники одинаково благоприятны для сна. Например, плодовые и хвойные породы могут создавать ненужный шум или насыщать воздух бодрящими фитонцидами. А вот некоторые растения, наоборот, обладают природными седативными свойствами и помогают расслабиться перед сном.

Жасмин
Фото: flickr.com by Kpjas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жасмин

Жасмин — природное снотворное

Этот кустарник не только радует глаз изящными белыми цветками, но и обладает мощным расслабляющим эффектом. Его сладкий аромат снимает нервное напряжение, помогает успокоить мысли и способствует быстрому засыпанию.

Сирень — аромат спокойствия

Запах сирени давно признан одним из самых эффективных природных антидепрессантов. Он снижает уровень стресса, расслабляет мышцы и способствует глубокому, восстанавливающему сну. Исследования подтверждают, что сирень помогает бороться с тревожностью и улучшает настроение.

Липа — дерево гармонии

Цветущая липа наполняет воздух нежным медовым ароматом, который действует как мягкое седативное средство. Запах липы в спальне способствует спокойному сну, а также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Как использовать эти растения для сна?

  • Посадите их рядом с окнами спальни, чтобы их аромат наполнял воздух в ночные часы.
  • Высушенные цветки можно использовать в саше или в качестве натурального чая для расслабления перед сном.
  • Эфирные масла жасмина, сирени и липы можно распылять в комнате или добавлять в ванну.

Эти растения помогут создать атмосферу покоя, улучшат качество сна и принесут гармонию в ваш дом.

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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