Не можете уснуть? Посадите под окном эти деревья — и сон станет крепче

Если вас мучает бессонница, пересмотрите ландшафт вокруг дома. Оказывается, не все деревья и кустарники одинаково благоприятны для сна. Например, плодовые и хвойные породы могут создавать ненужный шум или насыщать воздух бодрящими фитонцидами. А вот некоторые растения, наоборот, обладают природными седативными свойствами и помогают расслабиться перед сном.
Этот кустарник не только радует глаз изящными белыми цветками, но и обладает мощным расслабляющим эффектом. Его сладкий аромат снимает нервное напряжение, помогает успокоить мысли и способствует быстрому засыпанию.
Запах сирени давно признан одним из самых эффективных природных антидепрессантов. Он снижает уровень стресса, расслабляет мышцы и способствует глубокому, восстанавливающему сну. Исследования подтверждают, что сирень помогает бороться с тревожностью и улучшает настроение.
Цветущая липа наполняет воздух нежным медовым ароматом, который действует как мягкое седативное средство. Запах липы в спальне способствует спокойному сну, а также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Эти растения помогут создать атмосферу покоя, улучшат качество сна и принесут гармонию в ваш дом.
Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!