Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом весны садоводы массово берутся за секаторы, стараясь привести деревья и кустарники в порядок. Но не все растения хорошо переносят обрезку в это время года! Некоторые культуры могут ослабнуть, заболеть или вовсе потерять цветение. Разберём, какие растения лучше не трогать весной.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущая яблоня

Фруктовые деревья

Яблони, груши, вишни и другие плодовые деревья лучше обрезать осенью или в конце зимы, когда они находятся в состоянии покоя. Весенняя обрезка может ослабить растение, сделать его уязвимым перед болезнями и замедлить рост.

Кустарники с ранним цветением

К этой категории относятся сирень, жасмин, альпийская роза и другие кустарники, цветущие на побегах прошлого года. Если их обрезать весной, можно лишиться пышного цветения на весь сезон. Оптимальный момент для обрезки — сразу после окончания цветения.

Хвойные деревья

Можжевельник, кипарис и другие хвойные культуры не любят весеннюю обрезку. Эта процедура может повредить их естественную защиту от холода и заморозков. Если обрезать хвойники весной, они могут начать засыхать. Лучше проводить санитарную стрижку осенью.

Раннецветущие деревья

Магнолия, черёмуха и другие деревья, формирующие цветочные почки ещё с осени, теряют цветение, если подвергнуть их обрезке весной. Правильное время для формирования кроны — после завершения цветения.

Как не навредить растениям?

Для каждого вида подбирайте правильное время обрезки.

Весной можно удалять только сухие, сломанные и больные ветки.

Если сомневаетесь — отложите обрезку на осень, когда деревья и кустарники будут менее уязвимы.

Соблюдая эти правила, можно сохранить здоровье растений и ежегодно наслаждаться их цветением и урожаем!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

