Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку

3:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола — одно из самых популярных удобрений у дачников. Она насыщает почву полезными элементами, помогает бороться с вредителями и улучшает структуру грунта. Но при неправильном использовании вместо пользы она может навредить растениям и даже сделать почву бесплодной. Разберём главные ошибки, которых стоит избегать.

Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зола

Ошибка 1. Зола и азотные удобрения — опасное сочетание

Некоторые огородники совмещают золу с навозом, мочевиной или аммиачной селитрой, надеясь усилить подкормку. Но на самом деле происходит обратный эффект: щелочная среда золы нейтрализует азот, превращая его в аммиак, который быстро испаряется.

Что делать? Разделяйте подкормки: сначала вносите азотные удобрения, а только через 2-3 недели — золу.

Ошибка 2. Зола из мусора — скрытая опасность

Использовать золу от сжигания бытовых отходов, старых досок и газет категорически нельзя. При горении синтетики и краски выделяются токсичные вещества — диоксины, свинец, кадмий. Эти яды накапливаются в почве и проникают в плоды, делая их опасными для здоровья.

Что делать? Для удобрения подходит только зола от чистой древесины, соломы или сухих веток.

Ошибка 3. Зола на щелочных почвах — вред, а не польза

Если pH почвы выше 7, зола делает её ещё более щелочной, блокируя доступ к железу, марганцу и цинку. В результате листья покрываются хлорозными пятнами, плоды мельчают, а корни замедляют рост.

Что делать? Перед внесением золы проверьте кислотность почвы с помощью лакмусовой бумаги. Если грунт уже щелочной, замените золу на компост или перегной.

Ошибка 4. Слишком много золы для картофеля

Зола полезна для картофеля, но в умеренных количествах. Если превысить дозировку (более 1 стакана на 1 м²), это может спровоцировать паршу — на клубнях появятся язвы, они потеряют товарный вид и будут хуже храниться.

Что делать? Добавлять золу в меру и сочетать её с органическими удобрениями.

Ошибка 5. Зола в рассадных горшках — путь к гибели сеянцев

Молодая рассада чувствительна к щелочи. Даже небольшое количество золы (1 ст. ложка на 1 литр почвы) может "сжечь" корни, замедляя рост.

Что делать? Использовать золу только для взрослых растений, но не для рассады.

Ошибка 6. Неправильное хранение золы

Если оставить золу под дождём, она теряет главный ценный элемент — калий. Из-за этого её эффективность резко снижается.

Что делать? Храните золу в сухом месте, в герметичных ёмкостях или мешках.

Зола — не панацея!

Важно помнить, что в золе нет азота, поэтому её всегда нужно сочетать с органическими или минеральными удобрениями. Если соблюдать все правила, зола станет настоящим помощником на грядках, а не причиной проблем.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

