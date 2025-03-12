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Бесплатное удобрение, которое заменит магазинные подкормки

2:53
Садоводство

Яблочная кожура, картофельные очистки и даже опавшие листья — это не мусор, а настоящий эликсир для почвы. Но чтобы компост работал, его нельзя просто скидывать в кучу и забыть. Разберёмся, как создать идеальное удобрение, которое обогатит грядки и сократит количество отходов.

Компост
Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Шаг 1. Соблюдайте слои

Главное правило — чередовать "зелёные" и "коричневые" отходы.

  • Зелёные (азот): остатки еды, свежая трава, овощные очистки.
  • Коричневые (углерод): сухие листья, опилки, картон, бумага.
    Оптимальное соотношение — 1:3. Если компост начинает пахнуть гнилью, добавьте больше сухих материалов и тщательно перемешайте вилами.

Шаг 2. Контролируйте влажность

Идеальная влажность — как у отжатой губки.

  • Если компост сухой, полейте его из лейки.
  • Если из горсти при сжатии капает вода — добавьте ветки и сделайте дренажные отверстия.

Шаг 3. Ускорьте процесс

Не тратьте деньги на химические ускорители — используйте натуральные средства:

  • Кефир или дрожжи (1 ст. ложка на ведро воды) разгонят разложение.
  • Залейте раствор в компост, накройте плёнкой — и через неделю температура внутри поднимется до 60°C, уничтожая семена сорняков.

Если компост не нагревается, значит, не хватает азота. Добавьте свежей травы или овощных очистков.

Шаг 4. Подключите "компостных червей"

Запустите калифорнийских червей — они ускоряют процесс в 3 раза. Но не дождевых — те погибнут при высокой температуре. Черви не любят лук, чеснок и цитрусовые, поэтому избегайте этих отходов.

Зимой компостную кучу стоит утеплить соломой или старыми одеялами, чтобы сохранить популяцию червей.

Шаг 5. Используйте правильно

Готовый компост не нужно закапывать — просто рассыпьте по поверхности как мульчу. Дождевые черви сами утянут питательные вещества вглубь.

  • Для рассады смешайте компост с песком (1:1).
  • Для комнатных растений добавьте немного древесного угля — он защитит от плесени.

Что нельзя класть в компост?

  • Мясо и жир — привлекут грызунов.
  • Больные растения — могут заразить почву.
  • Лук, чеснок, цитрусовые — замедляют процесс.

Результат? Фертильная почва и меньше мусора!

Через полгода у вас будет питательное удобрение, которое сделает почву пушистой и плодородной. А ещё это экологично: семья из трёх человек может переработать в компост до 500 кг отходов в год!

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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