Бесплатное удобрение, которое заменит магазинные подкормки

Яблочная кожура, картофельные очистки и даже опавшие листья — это не мусор, а настоящий эликсир для почвы. Но чтобы компост работал, его нельзя просто скидывать в кучу и забыть. Разберёмся, как создать идеальное удобрение, которое обогатит грядки и сократит количество отходов.
Главное правило — чередовать "зелёные" и "коричневые" отходы.
Идеальная влажность — как у отжатой губки.
Не тратьте деньги на химические ускорители — используйте натуральные средства:
Если компост не нагревается, значит, не хватает азота. Добавьте свежей травы или овощных очистков.
Запустите калифорнийских червей — они ускоряют процесс в 3 раза. Но не дождевых — те погибнут при высокой температуре. Черви не любят лук, чеснок и цитрусовые, поэтому избегайте этих отходов.
Зимой компостную кучу стоит утеплить соломой или старыми одеялами, чтобы сохранить популяцию червей.
Готовый компост не нужно закапывать — просто рассыпьте по поверхности как мульчу. Дождевые черви сами утянут питательные вещества вглубь.
Что нельзя класть в компост?
Через полгода у вас будет питательное удобрение, которое сделает почву пушистой и плодородной. А ещё это экологично: семья из трёх человек может переработать в компост до 500 кг отходов в год!
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
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