Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть

Солнечный день в саду может быть испорчен одной деталью — скользкой тенью, мелькнувшей среди травы. Змеи редко нападают первыми, но их появление на участке вызывает тревогу. Чтобы обезопасить территорию, нужно лишить этих гостей комфорта и устранить всё, что их привлекает.
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Гадюка
Что делает ваш участок привлекательным для змей?
Первое, что привлекает рептилий, — еда. Основная пища змей — грызуны, поэтому борьба с мышами и крысами поможет сократить вероятность встречи с незваными гостями. Кроме того, змеи ищут укромные места для укрытия, а значит, беспорядок на участке только увеличивает их число.
Как избавить участок от змей?
Уберите укрытия.
Избавьтесь от хлама: старые доски, шифер, рубероид, груды листьев и веток создают идеальные условия для змей.
Закройте щели под крыльцом, в сараях и подвалах.
Регулярно косите траву и прореживайте кустарники.
Создайте барьер.
Если рядом есть лес или заброшенные участки, поставьте надёжный забор.
Идеальный вариант — мелкоячеистая сетка, заглублённая в землю на 25-30 см.
Убедитесь, что забор плотно прилегает к земле, а в воротах и калитках нет щелей.
Используйте отпугиватели.
Ультразвуковые или вибрационные приборы создают дискомфорт для змей.
Они работают на батарейках или солнечной энергии и эффективно отпугивают рептилий.
Примените резкие запахи.
Разложите по периметру участка тряпки, пропитанные керосином.
Используйте нафталиновые шарики (слегка присыпав их грунтом).
Альтернативы: эфирные масла, специальные гранулы, сухая горчица или чесночные грядки.
Важно соблюдать осторожность при использовании химических средств, чтобы не навредить домашним животным и детям.
Эти простые меры помогут сделать ваш участок непривлекательным для змей и обеспечат вам спокойный отдых без неприятных встреч.
Уточнения
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.