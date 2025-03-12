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Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть

2:10
Садоводство

Солнечный день в саду может быть испорчен одной деталью — скользкой тенью, мелькнувшей среди травы. Змеи редко нападают первыми, но их появление на участке вызывает тревогу. Чтобы обезопасить территорию, нужно лишить этих гостей комфорта и устранить всё, что их привлекает.

Гадюка
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Гадюка

Что делает ваш участок привлекательным для змей?

Первое, что привлекает рептилий, — еда. Основная пища змей — грызуны, поэтому борьба с мышами и крысами поможет сократить вероятность встречи с незваными гостями. Кроме того, змеи ищут укромные места для укрытия, а значит, беспорядок на участке только увеличивает их число.

Как избавить участок от змей?

Уберите укрытия.

  • Избавьтесь от хлама: старые доски, шифер, рубероид, груды листьев и веток создают идеальные условия для змей.
  • Закройте щели под крыльцом, в сараях и подвалах.
  • Регулярно косите траву и прореживайте кустарники.

Создайте барьер.

  • Если рядом есть лес или заброшенные участки, поставьте надёжный забор.
  • Идеальный вариант — мелкоячеистая сетка, заглублённая в землю на 25-30 см.
  • Убедитесь, что забор плотно прилегает к земле, а в воротах и калитках нет щелей.

Используйте отпугиватели.

  • Ультразвуковые или вибрационные приборы создают дискомфорт для змей.
  • Они работают на батарейках или солнечной энергии и эффективно отпугивают рептилий.

Примените резкие запахи.

  • Разложите по периметру участка тряпки, пропитанные керосином.
  • Используйте нафталиновые шарики (слегка присыпав их грунтом).
  • Альтернативы: эфирные масла, специальные гранулы, сухая горчица или чесночные грядки.

Важно соблюдать осторожность при использовании химических средств, чтобы не навредить домашним животным и детям.

Эти простые меры помогут сделать ваш участок непривлекательным для змей и обеспечат вам спокойный отдых без неприятных встреч.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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