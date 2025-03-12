Забудьте о фитофторозе! Эти сорта картофеля сделают ваш огород непробиваемым

Влажные годы — кошмар для садоводов, и 2024-й не стал исключением: ложная мучнистая роса уничтожила множество старых сортов картофеля. Но не стоит отчаиваться — есть надежда.
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке
В последние годы появились сорта, которые обладают генами устойчивости или меньшей чувствительностью к фитофторозу, а это значит, что вы можете собирать богатый урожай, даже если климат не радует.
Что такое фитофтора
Фитофтора (Phytophthora infestans) — это грибковое заболевание, которое поражает картофель и помидоры. Он быстро распространяется при сильных дождях и высокой влажности, разрушая листву и клубни растений. Сорта, устойчивые к этому заболеванию, помогут вам избежать массовых потерь.
Четыре лучших сорта картофеля для 2025 года
"Сарпо мира" Этот позднеспелый сорт — настоящий чемпион по сопротивлению фитофторозу. Он отлично переносит влажные условия и идеален для регионов с высокой влажностью. Сарпо мира не только устойчива к заболеваниям, но и имеет отличную сохранность, что позволяет хранить урожай долго.
"Альянс" Универсальный сорт, который пригодится на любой кухне. Твердая мякоть и отличная сохранность делают его популярным для запеканок и салатов. Также имеет хорошую устойчивость к мучнистой росе.
"Твистер" Этот сорт дает крупные клубни, идеальные для картофеля фри или пюре. В дополнение к отличным кулинарным качествам, Твистер проявляет стойкость к болезням, что делает его отличным выбором для вашего огорода.
"Звук" Хотя этот сорт менее известен, его устойчивость к ложной мучнистой росе на листве делает его хорошим вариантом для влажных регионов. Он подойдет для длительных посевов и обеспечит отличный урожай.
Другие сорта, которые стоит попробовать:
"Жаворонок" — красная кожура, идеальна для запеканок.
"Аполлон" — выносливый и урожайный, с хорошей сохранностью.