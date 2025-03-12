Забудьте о фитофторозе! Эти сорта картофеля сделают ваш огород непробиваемым

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Влажные годы — кошмар для садоводов, и 2024-й не стал исключением: ложная мучнистая роса уничтожила множество старых сортов картофеля. Но не стоит отчаиваться — есть надежда.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

В последние годы появились сорта, которые обладают генами устойчивости или меньшей чувствительностью к фитофторозу, а это значит, что вы можете собирать богатый урожай, даже если климат не радует.

Что такое фитофтора

Фитофтора (Phytophthora infestans) — это грибковое заболевание, которое поражает картофель и помидоры. Он быстро распространяется при сильных дождях и высокой влажности, разрушая листву и клубни растений. Сорта, устойчивые к этому заболеванию, помогут вам избежать массовых потерь.

Четыре лучших сорта картофеля для 2025 года

"Сарпо мира"

Этот позднеспелый сорт — настоящий чемпион по сопротивлению фитофторозу. Он отлично переносит влажные условия и идеален для регионов с высокой влажностью. Сарпо мира не только устойчива к заболеваниям, но и имеет отличную сохранность, что позволяет хранить урожай долго.

Этот позднеспелый сорт — настоящий чемпион по сопротивлению фитофторозу. Он отлично переносит влажные условия и идеален для регионов с высокой влажностью. Сарпо мира не только устойчива к заболеваниям, но и имеет отличную сохранность, что позволяет хранить урожай долго. "Альянс"

Универсальный сорт, который пригодится на любой кухне. Твердая мякоть и отличная сохранность делают его популярным для запеканок и салатов. Также имеет хорошую устойчивость к мучнистой росе.

Универсальный сорт, который пригодится на любой кухне. Твердая мякоть и отличная сохранность делают его популярным для запеканок и салатов. Также имеет хорошую устойчивость к мучнистой росе. "Твистер"

Этот сорт дает крупные клубни, идеальные для картофеля фри или пюре. В дополнение к отличным кулинарным качествам, Твистер проявляет стойкость к болезням, что делает его отличным выбором для вашего огорода.

Этот сорт дает крупные клубни, идеальные для картофеля фри или пюре. В дополнение к отличным кулинарным качествам, Твистер проявляет стойкость к болезням, что делает его отличным выбором для вашего огорода. "Звук"

Хотя этот сорт менее известен, его устойчивость к ложной мучнистой росе на листве делает его хорошим вариантом для влажных регионов. Он подойдет для длительных посевов и обеспечит отличный урожай.

Другие сорта, которые стоит попробовать:

"Жаворонок" — красная кожура, идеальна для запеканок.

"Аполлон" — выносливый и урожайный, с хорошей сохранностью.

"Каролус" — отлично подходит для пюре и супов.

"Примадонна" — ранний сорт, дающий быстрые урожаи.

"Витабелла" — универсальная и прочная, с тонким вкусом.

Советы по эффективному выращиванию картофеля

Севооборот — избегайте посадки картофеля в одном и том же месте несколько лет подряд.

Расстояние между растениями — обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.

Полив — поливайте картофель у подножия растений, чтобы не повышать влажность на листве.

Выбор времени — сажайте картофель после того, как минует угроза заморозков.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

