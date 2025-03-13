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Прополка больше не нужна: как избавиться от сорняков навсегда

2:34
Садоводство

Они растут быстрее культурных растений, отнимают у них воду и питательные вещества, а борьба с ними превращается в бесконечную гонку. Но есть несколько хитрых способов избавиться от них навсегда и без вредной химии.

Сорняк
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сорняк

1. Правильное мульчирование

Мульча — это естественный барьер, который блокирует свет сорнякам и не даёт им расти. Чем её толще, тем меньше шансов у "нелегальных" растений пробиться к солнцу.

Что использовать:

  • Опилки, солому, сено — идеальны для грядок с овощами.
  • Картон и газеты — хороши для дорожек и приствольных кругов.
  • Кокосовую стружку или хвою — для клумб и декоративных растений.

2. Кипяток — шоковая атака

Если сорняки растут между плитками или на дорожках, их можно буквально сварить. Просто залейте их кипятком — и они больше не появятся.

3. Посадите "защитников"

Некоторые растения выделяют вещества, которые угнетают рост сорняков.

Что посадить:

  • Бархатцы — не только защищают от сорняков, но и отпугивают вредителей.
  • Люпин — обогащает почву и подавляет сорные травы.
  • Горчица и фацелия — подавляют рост ненужных растений и оздоравливают почву.

4. Укрепление почвы сидератами

Чем гуще посажены полезные культуры, тем меньше шансов у сорняков. Хороший способ — засеять почву сидератами (горчицей, редькой, фацелией). Они создают живую мульчу и вытесняют нежелательную растительность.

5. Уксусная обработка

Если сорняки пробиваются через дорожки и вокруг забора, обработайте их 9% уксусом. Это высушит растения, и они не смогут отрастать.

6. Грядки без копки

Чем глубже копаешь, тем больше поднимаешь семян сорняков на поверхность. Чтобы избежать этого, попробуйте грядки без перекопки — просто рыхлите почву вилами и закрывайте её мульчей.

7. Полив "по расписанию"

Сорняки растут лучше в сырой почве. Поливайте только корни культурных растений, избегая лишней влаги на пустых местах. Это сильно затормозит рост ненужных трав.

Как навсегда забыть о сорняках

Комбинируйте эти методы — используйте мульчу, сажайте защитные культуры, не давайте лишней влаги. Тогда огород будет чистым, а сорняки забудут дорогу на ваши грядки!

Уточнения

Сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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