Прополка больше не нужна: как избавиться от сорняков навсегда

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Они растут быстрее культурных растений, отнимают у них воду и питательные вещества, а борьба с ними превращается в бесконечную гонку. Но есть несколько хитрых способов избавиться от них навсегда и без вредной химии.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сорняк

1. Правильное мульчирование

Мульча — это естественный барьер, который блокирует свет сорнякам и не даёт им расти. Чем её толще, тем меньше шансов у "нелегальных" растений пробиться к солнцу.

Что использовать:

Опилки, солому, сено — идеальны для грядок с овощами.

Картон и газеты — хороши для дорожек и приствольных кругов.

Кокосовую стружку или хвою — для клумб и декоративных растений.

2. Кипяток — шоковая атака

Если сорняки растут между плитками или на дорожках, их можно буквально сварить. Просто залейте их кипятком — и они больше не появятся.

3. Посадите "защитников"

Некоторые растения выделяют вещества, которые угнетают рост сорняков.

Что посадить:

Бархатцы — не только защищают от сорняков, но и отпугивают вредителей.

Люпин — обогащает почву и подавляет сорные травы.

Горчица и фацелия — подавляют рост ненужных растений и оздоравливают почву.

4. Укрепление почвы сидератами

Чем гуще посажены полезные культуры, тем меньше шансов у сорняков. Хороший способ — засеять почву сидератами (горчицей, редькой, фацелией). Они создают живую мульчу и вытесняют нежелательную растительность.

5. Уксусная обработка

Если сорняки пробиваются через дорожки и вокруг забора, обработайте их 9% уксусом. Это высушит растения, и они не смогут отрастать.

6. Грядки без копки

Чем глубже копаешь, тем больше поднимаешь семян сорняков на поверхность. Чтобы избежать этого, попробуйте грядки без перекопки — просто рыхлите почву вилами и закрывайте её мульчей.

7. Полив "по расписанию"

Сорняки растут лучше в сырой почве. Поливайте только корни культурных растений, избегая лишней влаги на пустых местах. Это сильно затормозит рост ненужных трав.

Как навсегда забыть о сорняках

Комбинируйте эти методы — используйте мульчу, сажайте защитные культуры, не давайте лишней влаги. Тогда огород будет чистым, а сорняки забудут дорогу на ваши грядки!

Уточнения

Сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.

