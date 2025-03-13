Прополка больше не нужна: как избавиться от сорняков навсегда

Они растут быстрее культурных растений, отнимают у них воду и питательные вещества, а борьба с ними превращается в бесконечную гонку. Но есть несколько хитрых способов избавиться от них навсегда и без вредной химии.
Мульча — это естественный барьер, который блокирует свет сорнякам и не даёт им расти. Чем её толще, тем меньше шансов у "нелегальных" растений пробиться к солнцу.
Что использовать:
Если сорняки растут между плитками или на дорожках, их можно буквально сварить. Просто залейте их кипятком — и они больше не появятся.
Некоторые растения выделяют вещества, которые угнетают рост сорняков.
Что посадить:
Чем гуще посажены полезные культуры, тем меньше шансов у сорняков. Хороший способ — засеять почву сидератами (горчицей, редькой, фацелией). Они создают живую мульчу и вытесняют нежелательную растительность.
Если сорняки пробиваются через дорожки и вокруг забора, обработайте их 9% уксусом. Это высушит растения, и они не смогут отрастать.
Чем глубже копаешь, тем больше поднимаешь семян сорняков на поверхность. Чтобы избежать этого, попробуйте грядки без перекопки — просто рыхлите почву вилами и закрывайте её мульчей.
Сорняки растут лучше в сырой почве. Поливайте только корни культурных растений, избегая лишней влаги на пустых местах. Это сильно затормозит рост ненужных трав.
Комбинируйте эти методы — используйте мульчу, сажайте защитные культуры, не давайте лишней влаги. Тогда огород будет чистым, а сорняки забудут дорогу на ваши грядки!
Сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.
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