Секреты раннего урожая — что нужно делать уже сейчас, чтобы не ждать плодов

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не секрет, что некоторые овощи созревают дольше, чем хотелось бы. Но есть несколько проверенных методов, которые помогут ускорить рост и плодоношение. Причём без сложных технологий и химии!

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

1. Полив тёплой водой — ускорит рост

Большинство овощей плохо растут в холодной почве. Чтобы стимулировать развитие корней, поливайте растения только тёплой водой (от +20°C).

Особенно это важно для:

Огурцов

Помидоров

Кабачков

Перцев

2. Убираем лишние листья

Огурцы, томаты и перцы часто "распускаются" слишком пышно, из-за чего энергия уходит в зелень, а не в плоды. Если удалить нижние и ненужные листья, растение направит все силы на созревание урожая.

3. Зола и дрожжи — два супер-стимулятора

Зола — ускоряет развитие завязей, помогает растениям быстрее набирать силу.

Дрожжевой настой — "оживляет" почву, заставляя корни быстрее усваивать питательные вещества.

4. Правильные соседи на грядке

Некоторые растения могут ускорять рост друг друга.

Например:

Базилик и томаты — базилик выделяет вещества, стимулирующие завязи у помидоров.

Фасоль и кукуруза — фасоль ускоряет рост кукурузы и защищает её от вредителей.

5. Метод "зеленого ковра"

Посадка сидератов (горчицы, фацелии, клевера) помогает сохранить тепло в почве и ускоряет развитие овощей. Они создают естественную мульчу, которая удерживает влагу и повышает температуру грунта.

6. Лайфхак с бананом

Банановая кожура содержит калий и фосфор, ускоряющие цветение и созревание. Достаточно закопать кожуру в почву рядом с растением. Это ускорит появление плодов у томатов, кабачков, перцев и баклажанов.

7. Экспресс-прореживание

Часто овощи затормаживаются в росте из-за загущенных посадок. Если удалить слабые ростки, сильные получат больше питания и созреют быстрее.

Если использовать эти методы в комплексе, первые плоды появятся на 2-3 недели раньше, а урожай будет обильнее!

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

