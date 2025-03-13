Урожая не будет, если посадить их рядом: самые опасные соседи на грядке

Многие садоводы замечают: вроде бы ухаживают одинаково, но один участок даёт богатый урожай, а на другом всё чахнет. Дело может быть не в почве или погоде, а в неудачном соседстве. Некоторые культуры буквально мешают друг другу расти, угнетая рост и ухудшая вкус плодов.
Картофель вытягивает из почвы слишком много питательных веществ, а огурцы этого не любят. К тому же он привлекает колорадского жука, который быстро переберётся на соседние культуры.
Лучшее соседство для огурцов: бобовые, редис, салат.
Помидорам нужно много солнца, а капуста быстро разрастается и затеняет соседей. В результате томаты становятся вялыми, плохо цветут и дают мало плодов.
Лучшее соседство для томатов: базилик, чеснок, морковь.
Эти культуры из одного семейства, но укроп выделяет вещества, тормозящие рост моркови. В результате корнеплоды становятся мелкими и кривыми.
Лучшее соседство для моркови: лук, редис, чеснок.
Лук подавляет рост фасоли, и та начинает хуже плодоносить. К тому же фасоль любит нейтральные почвы, а лук растёт лучше на слабокислых.
Лучшее соседство для фасоли: кукуруза, тыква, свёкла.
Обе культуры нуждаются в обильном поливе, но картофель вытягивает из почвы больше влаги, чем свёкла может выдержать. В результате картошка растёт отлично, а свёкла чахнет.
Лучшее соседство для свёклы: лук, чеснок, шпинат.
Капуста привлекает тлю и улиток, которые с удовольствием полакомятся и клубникой. А крупные листья капусты затеняют ягоды, из-за чего те плохо вызревают.
Лучшее соседство для клубники: чеснок, лук, бобовые.
Если правильно подбирать соседей, урожай будет больше, растения — крепче, а вредителей станет меньше. Так что не забывайте о совместимости культур!
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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