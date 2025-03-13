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Урожая не будет, если посадить их рядом: самые опасные соседи на грядке

Садоводство

Многие садоводы замечают: вроде бы ухаживают одинаково, но один участок даёт богатый урожай, а на другом всё чахнет. Дело может быть не в почве или погоде, а в неудачном соседстве. Некоторые культуры буквально мешают друг другу расти, угнетая рост и ухудшая вкус плодов.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Какие растения нельзя сажать рядом, если хотите собрать богатый урожай

1. Огурцы и картофель — враги по натуре

Картофель вытягивает из почвы слишком много питательных веществ, а огурцы этого не любят. К тому же он привлекает колорадского жука, который быстро переберётся на соседние культуры.

Лучшее соседство для огурцов: бобовые, редис, салат.

2. Помидоры и капуста — битва за солнце

Помидорам нужно много солнца, а капуста быстро разрастается и затеняет соседей. В результате томаты становятся вялыми, плохо цветут и дают мало плодов.

Лучшее соседство для томатов: базилик, чеснок, морковь.

3. Морковь и укроп — дружба, которая не сложилась

Эти культуры из одного семейства, но укроп выделяет вещества, тормозящие рост моркови. В результате корнеплоды становятся мелкими и кривыми.

Лучшее соседство для моркови: лук, редис, чеснок.

4. Лук и фасоль — не самая удачная пара

Лук подавляет рост фасоли, и та начинает хуже плодоносить. К тому же фасоль любит нейтральные почвы, а лук растёт лучше на слабокислых.

Лучшее соседство для фасоли: кукуруза, тыква, свёкла.

5. Свёкла и картофель — борьба за влагу

Обе культуры нуждаются в обильном поливе, но картофель вытягивает из почвы больше влаги, чем свёкла может выдержать. В результате картошка растёт отлично, а свёкла чахнет.

Лучшее соседство для свёклы: лук, чеснок, шпинат.

6. Клубника и капуста — незваные гости

Капуста привлекает тлю и улиток, которые с удовольствием полакомятся и клубникой. А крупные листья капусты затеняют ягоды, из-за чего те плохо вызревают.

Лучшее соседство для клубники: чеснок, лук, бобовые.

Как избежать ошибок

  • Перед посадкой планируйте расположение грядок.
  • Не сажайте растения одного семейства слишком близко.
  • Используйте "защитников" — например, бархатцы и настурции отпугивают вредителей.

Если правильно подбирать соседей, урожай будет больше, растения — крепче, а вредителей станет меньше. Так что не забывайте о совместимости культур!

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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