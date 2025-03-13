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Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде

1:57
Садоводство

Каждый год садоводы выбирают привычные культуры — помидоры, огурцы, картошку. Но есть один овощ, который незаслуженно обделяют вниманием, хотя он даёт отличные урожаи, практически не требует ухода и обладает массой полезных свойств.

Пастернак
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пастернак

Топ-овощ, который стоит посадить в 2025 году

Этот овощ — пастернак. Он легко растёт, не боится похолоданий, его не атакуют вредители, а вкус его корнеплодов не уступает дорогим ресторанным блюдам.

Почему стоит посадить пастернак

  • Устойчив к холодам — можно сажать уже в апреле.
  • Неприхотлив — не требует частого полива и подкормок.
  • Не боится вредителей — в отличие от моркови и картофеля.
  • Полезен — содержит больше витаминов, чем привычные корнеплоды.
  • Долго хранится — в погребе без проблем пролежит до весны.

Как правильно выращивать пастернак

Посадка
Семена лучше сеять ранней весной, как только сойдёт снег. Глубина заделки — 1,5-2 см. Главное — посадить на солнечное место.

Уход
Пастернак не требует частых подкормок. Достаточно рыхлить почву и пропалывать сорняки. Поливать нужно только в засушливое лето.

Сбор урожая
Корнеплоды можно оставлять в земле до первых заморозков — чем дольше растут, тем вкуснее. Осенью их выкапывают и хранят в песке.

Что можно приготовить из пастернака

  • Пюре — по вкусу напоминает картофельное, но полезнее.
  • Крем-суп — идеален для осени.
  • Запечённый пастернак — хрустящая альтернатива картошке фри.

Этот овощ раньше был популярным, но со временем его вытеснила морковь. Однако сейчас он снова набирает популярность. Если хотите попробовать что-то новое на даче в этом году — обязательно посадите пастернак!

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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