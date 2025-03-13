Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде

Каждый год садоводы выбирают привычные культуры — помидоры, огурцы, картошку. Но есть один овощ, который незаслуженно обделяют вниманием, хотя он даёт отличные урожаи, практически не требует ухода и обладает массой полезных свойств.
Этот овощ — пастернак. Он легко растёт, не боится похолоданий, его не атакуют вредители, а вкус его корнеплодов не уступает дорогим ресторанным блюдам.
Посадка
Семена лучше сеять ранней весной, как только сойдёт снег. Глубина заделки — 1,5-2 см. Главное — посадить на солнечное место.
Уход
Пастернак не требует частых подкормок. Достаточно рыхлить почву и пропалывать сорняки. Поливать нужно только в засушливое лето.
Сбор урожая
Корнеплоды можно оставлять в земле до первых заморозков — чем дольше растут, тем вкуснее. Осенью их выкапывают и хранят в песке.
Этот овощ раньше был популярным, но со временем его вытеснила морковь. Однако сейчас он снова набирает популярность. Если хотите попробовать что-то новое на даче в этом году — обязательно посадите пастернак!
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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