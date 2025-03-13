Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год садоводы выбирают привычные культуры — помидоры, огурцы, картошку. Но есть один овощ, который незаслуженно обделяют вниманием, хотя он даёт отличные урожаи, практически не требует ухода и обладает массой полезных свойств.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пастернак

Топ-овощ, который стоит посадить в 2025 году

Этот овощ — пастернак. Он легко растёт, не боится похолоданий, его не атакуют вредители, а вкус его корнеплодов не уступает дорогим ресторанным блюдам.

Почему стоит посадить пастернак

Устойчив к холодам — можно сажать уже в апреле.

Неприхотлив — не требует частого полива и подкормок.

Не боится вредителей — в отличие от моркови и картофеля.

Полезен — содержит больше витаминов, чем привычные корнеплоды.

Долго хранится — в погребе без проблем пролежит до весны.

Как правильно выращивать пастернак

Посадка

Семена лучше сеять ранней весной, как только сойдёт снег. Глубина заделки — 1,5-2 см. Главное — посадить на солнечное место.

Уход

Пастернак не требует частых подкормок. Достаточно рыхлить почву и пропалывать сорняки. Поливать нужно только в засушливое лето.

Сбор урожая

Корнеплоды можно оставлять в земле до первых заморозков — чем дольше растут, тем вкуснее. Осенью их выкапывают и хранят в песке.

Что можно приготовить из пастернака

Пюре — по вкусу напоминает картофельное, но полезнее.

Крем-суп — идеален для осени.

Запечённый пастернак — хрустящая альтернатива картошке фри.

Этот овощ раньше был популярным, но со временем его вытеснила морковь. Однако сейчас он снова набирает популярность. Если хотите попробовать что-то новое на даче в этом году — обязательно посадите пастернак!

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

