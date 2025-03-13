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Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

3:38
Садоводство

Каждый год в мире садового дизайна появляются новые тренды: от минимализма и натуральности до необычных форм цветников и использования редких растений. В 2024 году в моде естественность, экология и максимальное удобство в уходе. Какие растения выбрать, чтобы ваш сад выглядел современно и при этом не требовал лишних хлопот?

Вертикальная грядка
Фото: commons.wikimedia.org by Sendacow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертикальная грядка

1. Натуральные цветники — чем проще, тем лучше

Яркие клумбы с чёткими геометрическими формами уходят в прошлое. На смену им приходят натуральные, "дикорастущие" сады с луговыми травами и цветами, напоминающими дикие поля.

Какие растения выбрать:

  • Васильки, ромашки, колокольчики, маки — простые, но очень живописные цветы.
  • Злаки — овсяница, мискантус, вейник добавят лёгкости и движения.
  • Медоносы — лаванда, шалфей, вербена привлекут пчёл и сделают сад ароматным.

2. Грядки, которые не похожи на грядки

Садоводы всё чаще отказываются от классических грядок с рядами овощей и заменяют их стильными миксбордерами, где овощи и цветы растут вместе. Это красиво и практично.

Как это выглядит:

  • Капуста и свёкла на клумбе с цветами — декоративно и полезно.
  • Бархатцы и настурции рядом с томатами — защита от вредителей без химии.
  • Ягодные кусты вместо привычных клумб.

3. Сад с минимумом ухода — тренд на природные материалы

Чем меньше ухода требуют растения, тем лучше. В 2024 году популярны засухоустойчивые культуры, которые не требуют постоянного полива.

Что посадить:

  • Очитки, лаванду, чабрец — переносят засуху и не требуют подкормки.
  • Декоративные кустарники — гортензии, спиреи, дерены.
  • Почвопокровные растения вместо газона — барвинок, тимьян, седумы.

4. Вертикальное озеленение — красиво и функционально

Садоводы всё чаще используют заборы, стены и перголы для выращивания растений. Это позволяет экономить место и создавать уютные зелёные уголки.

Что посадить:

  • Девичий виноград — быстро оплетёт любую конструкцию.
  • Клематисы — пышные цветы для забора или арки.
  • Горох и фасоль — не только красиво, но и полезно.

5. Монохромные цветники — стильная альтернатива пестрым клумбам

В этом году особенно популярны сады в одном цвете. Белоснежные, лиловые, бордовые композиции смотрятся эффектно и элегантно.

Примеры сочетаний:

  • Белый сад: ромашки, лилии, флоксы, петунии.
  • Фиолетовый: лаванда, шалфей, гортензия, вербена.
  • Бордовый: георгины, астры, бархатцы, хризантемы.

Ландшафтный дизайн будущего — что важно учитывать

Главный тренд — удобство и простота. Вместо сложных конструкций садоводы выбирают естественные формы, минимальный уход и максимальный комфорт. Всё больше людей заменяют цветники декоративными травами, создают грядки, похожие на клумбы, и оформляют участки в природном стиле.

Хотите, чтобы ваш сад выглядел современно? Тогда выбирайте растения, которые требуют минимум забот и создают уютную атмосферу!

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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