Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год в мире садового дизайна появляются новые тренды: от минимализма и натуральности до необычных форм цветников и использования редких растений. В 2024 году в моде естественность, экология и максимальное удобство в уходе. Какие растения выбрать, чтобы ваш сад выглядел современно и при этом не требовал лишних хлопот?

Фото: commons.wikimedia.org by Sendacow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертикальная грядка

1. Натуральные цветники — чем проще, тем лучше

Яркие клумбы с чёткими геометрическими формами уходят в прошлое. На смену им приходят натуральные, "дикорастущие" сады с луговыми травами и цветами, напоминающими дикие поля.

Какие растения выбрать:

Васильки, ромашки, колокольчики, маки — простые, но очень живописные цветы.

Злаки — овсяница, мискантус, вейник добавят лёгкости и движения.

Медоносы — лаванда, шалфей, вербена привлекут пчёл и сделают сад ароматным.

2. Грядки, которые не похожи на грядки

Садоводы всё чаще отказываются от классических грядок с рядами овощей и заменяют их стильными миксбордерами, где овощи и цветы растут вместе. Это красиво и практично.

Как это выглядит:

Капуста и свёкла на клумбе с цветами — декоративно и полезно.

Бархатцы и настурции рядом с томатами — защита от вредителей без химии.

Ягодные кусты вместо привычных клумб.

3. Сад с минимумом ухода — тренд на природные материалы

Чем меньше ухода требуют растения, тем лучше. В 2024 году популярны засухоустойчивые культуры, которые не требуют постоянного полива.

Что посадить:

Очитки, лаванду, чабрец — переносят засуху и не требуют подкормки.

Декоративные кустарники — гортензии, спиреи, дерены.

Почвопокровные растения вместо газона — барвинок, тимьян, седумы.

4. Вертикальное озеленение — красиво и функционально

Садоводы всё чаще используют заборы, стены и перголы для выращивания растений. Это позволяет экономить место и создавать уютные зелёные уголки.

Что посадить:

Девичий виноград — быстро оплетёт любую конструкцию.

Клематисы — пышные цветы для забора или арки.

Горох и фасоль — не только красиво, но и полезно.

5. Монохромные цветники — стильная альтернатива пестрым клумбам

В этом году особенно популярны сады в одном цвете. Белоснежные, лиловые, бордовые композиции смотрятся эффектно и элегантно.

Примеры сочетаний:

Белый сад: ромашки, лилии, флоксы, петунии.

Фиолетовый: лаванда, шалфей, гортензия, вербена.

Бордовый: георгины, астры, бархатцы, хризантемы.

Ландшафтный дизайн будущего — что важно учитывать

Главный тренд — удобство и простота. Вместо сложных конструкций садоводы выбирают естественные формы, минимальный уход и максимальный комфорт. Всё больше людей заменяют цветники декоративными травами, создают грядки, похожие на клумбы, и оформляют участки в природном стиле.

Хотите, чтобы ваш сад выглядел современно? Тогда выбирайте растения, которые требуют минимум забот и создают уютную атмосферу!

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

