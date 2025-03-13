Необычные новинки для сада — какие сорта удивят в этом сезоне

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год появляются новые сорта овощей, фруктов и цветов, которые отличаются повышенной урожайностью, устойчивостью к климату и даже необычным вкусом. Какие из них стоит попробовать в этом сезоне, чтобы не только собрать отличный урожай, но и удивить соседей?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Необычные новинки для грядок

1. Клубника с ананасовым вкусом

Гибридный сорт клубники с нежным ароматом ананаса. Выглядит как обычная садовая ягода, но вкусом точно удивит всех.

2. Огурцы без горечи, но с нотками дыни

Селекционеры создали сорт огурцов, который на вкус напоминает свежую дыню. Можно есть прямо с грядки, без соли и специй.

3. Томат "Чёрная карамель"

Необычные тёмные помидоры с ярко выраженной сладостью. Отлично подходят для салатов и удивляют своим цветом.

4. Картофель с красной мякотью

Обычная на вид картошка, но внутри — насыщенный красный цвет. Такой картофель не только красиво смотрится в блюдах, но и богат антиоксидантами.

5. Перец "Шоколадный великан"

Сорт сладкого перца, который в спелом виде становится тёмно-коричневым и имеет ореховые нотки во вкусе.

Цветы, которые станут звёздами клумбы

1. Голубая ромашка

Новый сорт садовой ромашки с ярко-голубыми лепестками. Настоящее украшение любого участка.

2. Чёрный тюльпан "Ночной король"

Эффектный цветок с насыщенным бархатистым оттенком. Визуально напоминает что-то из сказки о Готэме.

3. Роза-хамелеон

Меняет цвет от нежно-розового до насыщенно-красного в зависимости от времени суток.

Стоит ли пробовать такие новинки

Конечно! Новые сорта не только выглядят красиво, но и обладают улучшенными характеристиками — большей устойчивостью к болезням, нестандартными вкусовыми качествами и уникальными цветами.

Если хочется попробовать что-то новое и удивить соседей — этот сезон идеально подходит для экспериментов!

Уточнения

Сорт — группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из известных ботанических таксонов и обладающая определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того же вида.

