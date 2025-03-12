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Экзотика в вашем саду — что можно вырастить даже в холодном климате

2:05
Садоводство

Многие садоводы мечтают вырастить необычные растения, которые будут удивлять гостей и радовать глаз. Однако существует мнение, что экзотические культуры требуют особого ухода и подходят только для южных регионов. На самом деле есть немало растений, которые успешно приживаются даже в умеренном климате.

Инжир
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
Инжир

Какие экзотические растения можно вырастить в саду

1. Фейхоа
Это вечнозелёный кустарник, который легко переносит морозы до -10°C. В средней полосе его можно выращивать в контейнерах, а на зиму заносить в помещение. Фейхоа порадует не только декоративными листьями, но и вкусными плодами с ароматом клубники и ананаса.

2. Кумкват
Этот миниатюрный цитрус хорошо растёт в кадках и зимой может находиться в доме. Летом кумкват можно выносить в сад, где он будет активно расти и плодоносить.

3. Инжир
Несмотря на южное происхождение, инжир может расти даже в умеренном климате. Главное — выбрать зимостойкие сорта и правильно укрывать куст на зиму.

4. Лимонник китайский
Эта лиана отлично зимует в России и приносит полезные ягоды, богатые витаминами. Её можно использовать для озеленения беседок и заборов.

5. Актинидия (северный киви)
Этот кустарник плодоносит сладкими ягодами, которые напоминают киви. Актинидия отлично переносит морозы и подходит для выращивания в средней полосе.

Как создать идеальные условия

  • Выбирать морозостойкие сорта.
  • Обеспечивать правильное укрытие на зиму.
  • Использовать кадки и переносные горшки для южных растений.
  • Учитывать потребности в освещении и поливе.

Выращивание экзотических культур — это не только интересно, но и полезно. Многие из них не только украшают сад, но и дают необычные, ароматные плоды.

Уточнения

Экзо́тика (др -греч. exöticos, чуждый, иноземный) — предметы и явления, которые характерны для определённой местности и необычны для других.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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