Экзотика в вашем саду — что можно вырастить даже в холодном климате

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы мечтают вырастить необычные растения, которые будут удивлять гостей и радовать глаз. Однако существует мнение, что экзотические культуры требуют особого ухода и подходят только для южных регионов. На самом деле есть немало растений, которые успешно приживаются даже в умеренном климате.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain Инжир

Какие экзотические растения можно вырастить в саду

1. Фейхоа

Это вечнозелёный кустарник, который легко переносит морозы до -10°C. В средней полосе его можно выращивать в контейнерах, а на зиму заносить в помещение. Фейхоа порадует не только декоративными листьями, но и вкусными плодами с ароматом клубники и ананаса.

2. Кумкват

Этот миниатюрный цитрус хорошо растёт в кадках и зимой может находиться в доме. Летом кумкват можно выносить в сад, где он будет активно расти и плодоносить.

3. Инжир

Несмотря на южное происхождение, инжир может расти даже в умеренном климате. Главное — выбрать зимостойкие сорта и правильно укрывать куст на зиму.

4. Лимонник китайский

Эта лиана отлично зимует в России и приносит полезные ягоды, богатые витаминами. Её можно использовать для озеленения беседок и заборов.

5. Актинидия (северный киви)

Этот кустарник плодоносит сладкими ягодами, которые напоминают киви. Актинидия отлично переносит морозы и подходит для выращивания в средней полосе.

Как создать идеальные условия

Выбирать морозостойкие сорта.

Обеспечивать правильное укрытие на зиму.

Использовать кадки и переносные горшки для южных растений.

Учитывать потребности в освещении и поливе.

Выращивание экзотических культур — это не только интересно, но и полезно. Многие из них не только украшают сад, но и дают необычные, ароматные плоды.

Уточнения

Экзо́тика (др -греч. exöticos, чуждый, иноземный) — предметы и явления, которые характерны для определённой местности и необычны для других.

