Экзотика в вашем саду — что можно вырастить даже в холодном климате

Многие садоводы мечтают вырастить необычные растения, которые будут удивлять гостей и радовать глаз. Однако существует мнение, что экзотические культуры требуют особого ухода и подходят только для южных регионов. На самом деле есть немало растений, которые успешно приживаются даже в умеренном климате.
1. Фейхоа
Это вечнозелёный кустарник, который легко переносит морозы до -10°C. В средней полосе его можно выращивать в контейнерах, а на зиму заносить в помещение. Фейхоа порадует не только декоративными листьями, но и вкусными плодами с ароматом клубники и ананаса.
2. Кумкват
Этот миниатюрный цитрус хорошо растёт в кадках и зимой может находиться в доме. Летом кумкват можно выносить в сад, где он будет активно расти и плодоносить.
3. Инжир
Несмотря на южное происхождение, инжир может расти даже в умеренном климате. Главное — выбрать зимостойкие сорта и правильно укрывать куст на зиму.
4. Лимонник китайский
Эта лиана отлично зимует в России и приносит полезные ягоды, богатые витаминами. Её можно использовать для озеленения беседок и заборов.
5. Актинидия (северный киви)
Этот кустарник плодоносит сладкими ягодами, которые напоминают киви. Актинидия отлично переносит морозы и подходит для выращивания в средней полосе.
Выращивание экзотических культур — это не только интересно, но и полезно. Многие из них не только украшают сад, но и дают необычные, ароматные плоды.
Экзо́тика (др -греч. exöticos, чуждый, иноземный) — предметы и явления, которые характерны для определённой местности и необычны для других.
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