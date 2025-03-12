Весеннее удобрение сада: что вносить обязательно, а что испортит урожай

После зимы сад нуждается в питательных веществах, но ошибки в подкормке могут навредить растениям. Одни удобрения помогут пробудиться и нарастить зелёную массу, другие укрепят корневую систему, а третьи — защитят от болезней. Главное — знать, какие элементы нужны деревьям и грядкам в марте, и не переусердствовать.
Весной растениям требуется азот, который отвечает за развитие зелёной массы. Без него деревья и кустарники просыпаются медленно, листья становятся бледными, а ростки — слабыми.
Что использовать:
Калий укрепляет иммунитет растений, делает их устойчивыми к погодным стрессам и способствует обильному цветению. Весной древесную золу можно рассыпать под деревьями и на грядках, а также добавлять в лунки при посадке рассады.
Фосфор необходим для укрепления корней и формирования бутонов. Если его не хватает, растения развиваются медленно и плохо цветут.
Что использовать:
Весной на листьях может появиться желтизна — признак нехватки магния или железа. Это особенно важно для плодовых деревьев, винограда и кустарников.
Что использовать:
Ягодные кустарники весной нуждаются в комплексных удобрениях. Для них подойдут настои золы, перегной и гуматы. Под каждое растение можно внести мочевину или куриный помёт, разведённый в воде.
Правильные удобрения в марте помогут растениям быстро набрать силу, заложить крепкий урожай и противостоять болезням.
Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!