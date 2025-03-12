Весеннее удобрение сада: что вносить обязательно, а что испортит урожай

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После зимы сад нуждается в питательных веществах, но ошибки в подкормке могут навредить растениям. Одни удобрения помогут пробудиться и нарастить зелёную массу, другие укрепят корневую систему, а третьи — защитят от болезней. Главное — знать, какие элементы нужны деревьям и грядкам в марте, и не переусердствовать.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

1. Азотные удобрения для активного роста

Весной растениям требуется азот, который отвечает за развитие зелёной массы. Без него деревья и кустарники просыпаются медленно, листья становятся бледными, а ростки — слабыми.

Что использовать:

Аммиачную селитру или мочевину — вносить по влажной почве после таяния снега.

Навоз или компост — органика разлагается медленнее, но улучшает структуру грунта.

2. Зола — природный источник калия

Калий укрепляет иммунитет растений, делает их устойчивыми к погодным стрессам и способствует обильному цветению. Весной древесную золу можно рассыпать под деревьями и на грядках, а также добавлять в лунки при посадке рассады.

3. Фосфор для формирования завязей

Фосфор необходим для укрепления корней и формирования бутонов. Если его не хватает, растения развиваются медленно и плохо цветут.

Что использовать:

Простую или двойную суперфосфатную подкормку, внося её под перекопку.

Костную муку как органический аналог фосфора, который действует долго.

4. Магний и железо для защиты от хлороза

Весной на листьях может появиться желтизна — признак нехватки магния или железа. Это особенно важно для плодовых деревьев, винограда и кустарников.

Что использовать:

Магнийсодержащие удобрения (доломитовая мука, сульфат магния).

Железный купорос — одновременно питает и защищает от грибковых болезней.

5. Подкормка клубники, малины и смородины

Ягодные кустарники весной нуждаются в комплексных удобрениях. Для них подойдут настои золы, перегной и гуматы. Под каждое растение можно внести мочевину или куриный помёт, разведённый в воде.

Как не навредить растениям

Не перекармливать азотом, иначе растения пойдут в листву, а не в плоды.

Вносить удобрения только по влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Подкормку проводить утром или вечером, избегая яркого солнца.

Правильные удобрения в марте помогут растениям быстро набрать силу, заложить крепкий урожай и противостоять болезням.

Уточнения

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

