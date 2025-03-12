Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную
Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево
Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями
Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте

Сад цветёт, но без урожая? Одна ошибка садоводов губит весь сезон

3:02
Садоводство

Весной деревья покрываются цветами, но осенью плодов почти нет. У садоводов опускаются руки — ведь удобрения внесены, обрезка проведена, полив регулярный. В чём же проблема? Разбираемся, какие ошибки мешают плодоношению и что можно сделать, чтобы в этом сезоне собрать достойный урожай.

Сад
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сад

1. Недостаточное опыление

Некоторые сорта яблонь, груш и слив не способны опыляться самостоятельно. Если в саду только одно дерево, оно может цвести, но без завязи.

Что делать:

  • Посадить рядом сорт-опылитель. В питомниках можно уточнить, какие деревья лучше всего подходят в пару.
  • Привлечь пчёл и шмелей, установив весной ёмкости с подслащённой водой или посадив медоносы.

2. Неправильная обрезка

Многие садоводы обрезают деревья либо слишком сильно, либо недостаточно. Избыточная обрезка может удалить цветочные почки, а слишком слабая приводит к загущению кроны, что мешает нормальному развитию плодов.

Что делать:

  • Весной проводить санитарную обрезку, удаляя больные и повреждённые ветки.
  • Формирующую обрезку проводить до начала сокодвижения, оставляя сильные скелетные ветки.
  • Не удалять больше 30% кроны за один сезон.

3. Нехватка питательных веществ

Если дерево плохо цветёт или сбрасывает завязи, ему может не хватать фосфора, калия или кальция. Избыток азота также может вызвать проблемы — дерево наращивает листву, но не даёт плодов.

Что делать:

  • Весной вносить комплексные удобрения с фосфором и калием.
  • Летом подкармливать деревья органикой.
  • Осенью вносить золу, чтобы восполнить дефицит минералов.

4. Погодные катаклизмы

Резкие заморозки весной могут уничтожить цветочные почки. Засушливое лето или сильные дожди во время цветения также мешают нормальному опылению.

Что делать:

  • В период весенних заморозков использовать укрывной материал или опрыскивать деревья водой для защиты от холода.
  • В засуху обеспечить достаточный полив, особенно в период цветения и завязывания плодов.

5. Болезни и вредители

Некоторые заболевания и насекомые-вредители поражают завязи или препятствуют образованию плодов. Часто проблема становится заметной уже слишком поздно.

Что делать:

  • Весной проводить профилактическую обработку деревьев от грибковых инфекций.
  • Удалять повреждённые плоды и листья, чтобы не допустить распространения болезней.
  • Осенью белить стволы и собирать опавшую листву.

Если учесть все эти нюансы, то в этом сезоне сад порадует обильным урожаем. Главное — не игнорировать важные детали и своевременно ухаживать за деревьями.

Уточнения

Плод — конечный этап развития цветка, видоизменённого в процессе двойного оплодотворения; генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Недвижимость
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают Аудио 
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Наука и техника
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия Аудио 
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Новости спорта
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Последние материалы
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево
Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями
Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте
Макияж в стиле глэм-готика: тренд 2025 года, который стоит попробовать каждой
Сад цветёт, но без урожая? Одна ошибка садоводов губит весь сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.