Сад цветёт, но без урожая? Одна ошибка садоводов губит весь сезон

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной деревья покрываются цветами, но осенью плодов почти нет. У садоводов опускаются руки — ведь удобрения внесены, обрезка проведена, полив регулярный. В чём же проблема? Разбираемся, какие ошибки мешают плодоношению и что можно сделать, чтобы в этом сезоне собрать достойный урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сад

1. Недостаточное опыление

Некоторые сорта яблонь, груш и слив не способны опыляться самостоятельно. Если в саду только одно дерево, оно может цвести, но без завязи.

Что делать:

Посадить рядом сорт-опылитель. В питомниках можно уточнить, какие деревья лучше всего подходят в пару.

Привлечь пчёл и шмелей, установив весной ёмкости с подслащённой водой или посадив медоносы.

2. Неправильная обрезка

Многие садоводы обрезают деревья либо слишком сильно, либо недостаточно. Избыточная обрезка может удалить цветочные почки, а слишком слабая приводит к загущению кроны, что мешает нормальному развитию плодов.

Что делать:

Весной проводить санитарную обрезку, удаляя больные и повреждённые ветки.

Формирующую обрезку проводить до начала сокодвижения, оставляя сильные скелетные ветки.

Не удалять больше 30% кроны за один сезон.

3. Нехватка питательных веществ

Если дерево плохо цветёт или сбрасывает завязи, ему может не хватать фосфора, калия или кальция. Избыток азота также может вызвать проблемы — дерево наращивает листву, но не даёт плодов.

Что делать:

Весной вносить комплексные удобрения с фосфором и калием.

Летом подкармливать деревья органикой.

Осенью вносить золу, чтобы восполнить дефицит минералов.

4. Погодные катаклизмы

Резкие заморозки весной могут уничтожить цветочные почки. Засушливое лето или сильные дожди во время цветения также мешают нормальному опылению.

Что делать:

В период весенних заморозков использовать укрывной материал или опрыскивать деревья водой для защиты от холода.

В засуху обеспечить достаточный полив, особенно в период цветения и завязывания плодов.

5. Болезни и вредители

Некоторые заболевания и насекомые-вредители поражают завязи или препятствуют образованию плодов. Часто проблема становится заметной уже слишком поздно.

Что делать:

Весной проводить профилактическую обработку деревьев от грибковых инфекций.

Удалять повреждённые плоды и листья, чтобы не допустить распространения болезней.

Осенью белить стволы и собирать опавшую листву.

Если учесть все эти нюансы, то в этом сезоне сад порадует обильным урожаем. Главное — не игнорировать важные детали и своевременно ухаживать за деревьями.

Уточнения

Плод — конечный этап развития цветка, видоизменённого в процессе двойного оплодотворения; генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян.



