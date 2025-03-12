Сад цветёт, но без урожая? Одна ошибка садоводов губит весь сезон

Весной деревья покрываются цветами, но осенью плодов почти нет. У садоводов опускаются руки — ведь удобрения внесены, обрезка проведена, полив регулярный. В чём же проблема? Разбираемся, какие ошибки мешают плодоношению и что можно сделать, чтобы в этом сезоне собрать достойный урожай.
Некоторые сорта яблонь, груш и слив не способны опыляться самостоятельно. Если в саду только одно дерево, оно может цвести, но без завязи.
Что делать:
Многие садоводы обрезают деревья либо слишком сильно, либо недостаточно. Избыточная обрезка может удалить цветочные почки, а слишком слабая приводит к загущению кроны, что мешает нормальному развитию плодов.
Что делать:
Если дерево плохо цветёт или сбрасывает завязи, ему может не хватать фосфора, калия или кальция. Избыток азота также может вызвать проблемы — дерево наращивает листву, но не даёт плодов.
Что делать:
Резкие заморозки весной могут уничтожить цветочные почки. Засушливое лето или сильные дожди во время цветения также мешают нормальному опылению.
Что делать:
Некоторые заболевания и насекомые-вредители поражают завязи или препятствуют образованию плодов. Часто проблема становится заметной уже слишком поздно.
Что делать:
Если учесть все эти нюансы, то в этом сезоне сад порадует обильным урожаем. Главное — не игнорировать важные детали и своевременно ухаживать за деревьями.
Плод — конечный этап развития цветка, видоизменённого в процессе двойного оплодотворения; генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!