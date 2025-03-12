Клубника больше не болеет: всё дело в правильных соседях

Если ваша клубника плохо растёт или часто болеет, возможно, дело не только в уходе, но и в неправильных соседях. Некоторые растения могут забирать у неё питательные вещества, привлекать вредителей или даже передавать опасные болезни. А есть и такие, которые, наоборот, помогают кустам расти крепче, защищают их и повышают урожайность. Давайте разберёмся, что с чем лучше сажать!
Некоторые культуры плохо сочетаются с клубникой, мешая её росту и снижая урожай.
Картофель, томаты, баклажаны и перец
Это паслёновые растения, которые часто страдают от фитофтороза — грибковой болезни, способной уничтожить и клубничные кусты.
Капуста
Её мощная корневая система забирает из почвы слишком много питательных веществ, а значит, клубнике их может не хватить.
Малина и ежевика
Эти кустарники разрастаются очень быстро, забирая влагу и свет. Кроме того, они могут привлекать одних и тех же вредителей, что увеличивает риск заболеваний.
Тюльпаны и нарциссы
Несмотря на то, что они красиво цветут, их корни выделяют вещества, угнетающие рост клубники.
А теперь хорошие новости! Есть культуры, которые могут не только защитить клубнику, но и сделать её урожай богаче.
Лук и чеснок
Эти растения выделяют фитонциды — природные вещества, убивающие бактерии и отпугивающие вредителей, таких как слизни и долгоносики.
Фасоль, горох и другие бобовые
Они насыщают почву азотом, который делает кусты клубники более крепкими и плодовитыми.
Шпинат и салат
Они создают естественный зелёный ковёр, который помогает сохранять влажность в почве и защищает клубнику от сорняков.
Бархатцы и настурция
Эти цветы не только украсят грядку, но и помогут отпугнуть нематод и других вредителей.
Чередуйте посадки
Каждые 3-4 года клубнику нужно пересаживать на новое место, чтобы избежать истощения почвы.
Используйте органическую мульчу
Например, солому или опавшие листья. Это защитит корни от пересыхания и сорняков.
Следите за поливом
Клубника любит влагу, но не терпит застоя воды, поэтому грядки должны быть хорошо дренированы.
Выбирая правильных соседей для клубники, вы можете значительно увеличить урожай и снизить риск болезней.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.