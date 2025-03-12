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Клубника больше не болеет: всё дело в правильных соседях

2:47
Садоводство

Если ваша клубника плохо растёт или часто болеет, возможно, дело не только в уходе, но и в неправильных соседях. Некоторые растения могут забирать у неё питательные вещества, привлекать вредителей или даже передавать опасные болезни. А есть и такие, которые, наоборот, помогают кустам расти крепче, защищают их и повышают урожайность. Давайте разберёмся, что с чем лучше сажать!

Какие растения нельзя сажать рядом с клубникой

Некоторые культуры плохо сочетаются с клубникой, мешая её росту и снижая урожай.

  • Картофель, томаты, баклажаны и перец
    Это паслёновые растения, которые часто страдают от фитофтороза — грибковой болезни, способной уничтожить и клубничные кусты.

  • Капуста
    Её мощная корневая система забирает из почвы слишком много питательных веществ, а значит, клубнике их может не хватить.

  • Малина и ежевика
    Эти кустарники разрастаются очень быстро, забирая влагу и свет. Кроме того, они могут привлекать одних и тех же вредителей, что увеличивает риск заболеваний.

  • Тюльпаны и нарциссы
    Несмотря на то, что они красиво цветут, их корни выделяют вещества, угнетающие рост клубники.

Какие растения помогут клубнике расти лучше

А теперь хорошие новости! Есть культуры, которые могут не только защитить клубнику, но и сделать её урожай богаче.

  • Лук и чеснок
    Эти растения выделяют фитонциды — природные вещества, убивающие бактерии и отпугивающие вредителей, таких как слизни и долгоносики.

  • Фасоль, горох и другие бобовые
    Они насыщают почву азотом, который делает кусты клубники более крепкими и плодовитыми.

  • Шпинат и салат
    Они создают естественный зелёный ковёр, который помогает сохранять влажность в почве и защищает клубнику от сорняков.

  • Бархатцы и настурция
    Эти цветы не только украсят грядку, но и помогут отпугнуть нематод и других вредителей.

Как сделать клубничную грядку максимально эффективной

  • Чередуйте посадки
    Каждые 3-4 года клубнику нужно пересаживать на новое место, чтобы избежать истощения почвы.

  • Используйте органическую мульчу
    Например, солому или опавшие листья. Это защитит корни от пересыхания и сорняков.

  • Следите за поливом
    Клубника любит влагу, но не терпит застоя воды, поэтому грядки должны быть хорошо дренированы.

Выбирая правильных соседей для клубники, вы можете значительно увеличить урожай и снизить риск болезней.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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