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Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники

2:03
Садоводство

Если вы хотите вырастить настоящую плантацию сочной клубники, попробуйте этот простой, но невероятно эффективный метод. Домашнее удобрение, приготовленное всего из нескольких ингредиентов, поможет вашим кустам стать крепкими, здоровыми и плодоносными.

Клубника
Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Этот способ уже давно используют опытные садоводы, и он действительно работает. Главное — всё сделать правильно, и тогда результат вас точно удивит.

Почему дрожжи — лучший друг вашей клубники

Дрожжевое удобрение помогает растениям активно расти и обильно плодоносить. Всё благодаря полезным веществам, которые стимулируют корневую систему, укрепляют кусты и увеличивают количество завязей.

Как приготовить идеальную подкормку

Вам понадобятся:

  • 10 г сухих дрожжей
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 литр тёплой воды

Пошаговый рецепт:

  • Растворите дрожжи и сахар в тёплой воде
  • Оставьте смесь на 24 часа для брожения
  • Разведите полученный раствор в пропорции 1:5 (1 часть настоя на 5 частей воды)
  • Полейте каждый куст клубники примерно 500 мл удобрения

Этот метод позволяет корням активнее впитывать питательные вещества из почвы, а кусты получают мощный толчок к росту и цветению.

Альтернативные удобрения для богатого урожая

Если дрожжи под рукой не оказалось, можно воспользоваться другими натуральными подкормками:

  • Настой крапивы - заливаем свежую крапиву водой, настаиваем неделю, затем разводим 1:20 и поливаем растения
  • Куриный помёт - разбавляем водой 1:10 и вносим под кусты до цветения
  • Перебродивший хлеб - замачиваем черствый хлеб, ждём 6-10 дней, разбавляем водой 1:10 и поливаем клубнику
  • Кисломолочные продукты - перемешиваем с перегноем и рассыпаем вокруг кустов

Эти простые способы помогают получить крепкие растения и отличный урожай без использования химии.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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