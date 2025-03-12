Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите вырастить настоящую плантацию сочной клубники, попробуйте этот простой, но невероятно эффективный метод. Домашнее удобрение, приготовленное всего из нескольких ингредиентов, поможет вашим кустам стать крепкими, здоровыми и плодоносными.

Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Этот способ уже давно используют опытные садоводы, и он действительно работает. Главное — всё сделать правильно, и тогда результат вас точно удивит.

Почему дрожжи — лучший друг вашей клубники

Дрожжевое удобрение помогает растениям активно расти и обильно плодоносить. Всё благодаря полезным веществам, которые стимулируют корневую систему, укрепляют кусты и увеличивают количество завязей.

Как приготовить идеальную подкормку

Вам понадобятся:

10 г сухих дрожжей

2 столовые ложки сахара

1 литр тёплой воды

Пошаговый рецепт:

Растворите дрожжи и сахар в тёплой воде

Оставьте смесь на 24 часа для брожения

Разведите полученный раствор в пропорции 1:5 (1 часть настоя на 5 частей воды)

Полейте каждый куст клубники примерно 500 мл удобрения

Этот метод позволяет корням активнее впитывать питательные вещества из почвы, а кусты получают мощный толчок к росту и цветению.

Альтернативные удобрения для богатого урожая

Если дрожжи под рукой не оказалось, можно воспользоваться другими натуральными подкормками:

Настой крапивы - заливаем свежую крапиву водой, настаиваем неделю, затем разводим 1:20 и поливаем растения

- заливаем свежую крапиву водой, настаиваем неделю, затем разводим 1:20 и поливаем растения Куриный помёт - разбавляем водой 1:10 и вносим под кусты до цветения

- разбавляем водой 1:10 и вносим под кусты до цветения Перебродивший хлеб - замачиваем черствый хлеб, ждём 6-10 дней, разбавляем водой 1:10 и поливаем клубнику

- замачиваем черствый хлеб, ждём 6-10 дней, разбавляем водой 1:10 и поливаем клубнику Кисломолочные продукты - перемешиваем с перегноем и рассыпаем вокруг кустов

Эти простые способы помогают получить крепкие растения и отличный урожай без использования химии.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

