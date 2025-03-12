Муравьи на участке — друг или враг? Разбираемся, стоит ли с ними бороться

Весной на дачных участках появляются первые муравьиные дорожки. Кто-то радуется: "Они рыхлят почву и уничтожают вредителей!" Другие хватаются за голову: "Муравьи разводят тлю и портят растения!" Так стоит ли оставлять их в огороде или лучше срочно принимать меры?
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей
Чем полезны муравьи
Рыхлят почву — муравейники способствуют аэрации, делая землю более лёгкой.
Уничтожают личинки вредителей — в их рацион входят гусеницы, клещи и яйца насекомых.
Обогащают почву — продукты жизнедеятельности муравьёв улучшают состав грунта.
Но есть и минусы…
Разводят тлю — муравьи защищают её от хищников и способствуют размножению.
Портят грядки — муравейники в теплицах и под корнями растений ослабляют посадки.
Проникают в дом — садовые муравьи могут мигрировать в жилые помещения.