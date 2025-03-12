Муравьи на участке — друг или враг? Разбираемся, стоит ли с ними бороться

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной на дачных участках появляются первые муравьиные дорожки. Кто-то радуется: "Они рыхлят почву и уничтожают вредителей!" Другие хватаются за голову: "Муравьи разводят тлю и портят растения!" Так стоит ли оставлять их в огороде или лучше срочно принимать меры?

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Чем полезны муравьи

Рыхлят почву — муравейники способствуют аэрации, делая землю более лёгкой.

Уничтожают личинки вредителей — в их рацион входят гусеницы, клещи и яйца насекомых.

Обогащают почву — продукты жизнедеятельности муравьёв улучшают состав грунта.

Но есть и минусы…

Разводят тлю — муравьи защищают её от хищников и способствуют размножению.

Портят грядки — муравейники в теплицах и под корнями растений ослабляют посадки.

Проникают в дом — садовые муравьи могут мигрировать в жилые помещения.

Как контролировать муравьёв

Посадите растения-отпугиватели: бархатцы, мяту, петрушку.

Используйте золу или корицу — рассыпьте в местах скопления.

Разрушайте муравейники: заливайте кипятком или пересаживайте на безопасное расстояние.

Применяйте борную кислоту с мёдом — проверенный народный метод.

Муравьи могут быть как помощниками, так и вредителями. Если их стало слишком много, важно регулировать их популяцию, чтобы сохранить баланс на участке.