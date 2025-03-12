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Муравьи на участке — друг или враг? Разбираемся, стоит ли с ними бороться

1:32
Садоводство

Весной на дачных участках появляются первые муравьиные дорожки. Кто-то радуется: "Они рыхлят почву и уничтожают вредителей!" Другие хватаются за голову: "Муравьи разводят тлю и портят растения!" Так стоит ли оставлять их в огороде или лучше срочно принимать меры?

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Чем полезны муравьи

  • Рыхлят почву — муравейники способствуют аэрации, делая землю более лёгкой.
  • Уничтожают личинки вредителей — в их рацион входят гусеницы, клещи и яйца насекомых.
  • Обогащают почву — продукты жизнедеятельности муравьёв улучшают состав грунта.

Но есть и минусы…

  • Разводят тлю — муравьи защищают её от хищников и способствуют размножению.
  • Портят грядки — муравейники в теплицах и под корнями растений ослабляют посадки.
  • Проникают в дом — садовые муравьи могут мигрировать в жилые помещения.

Как контролировать муравьёв

  • Посадите растения-отпугиватели: бархатцы, мяту, петрушку.
  • Используйте золу или корицу — рассыпьте в местах скопления.
  • Разрушайте муравейники: заливайте кипятком или пересаживайте на безопасное расстояние.
  • Применяйте борную кислоту с мёдом — проверенный народный метод.

Муравьи могут быть как помощниками, так и вредителями. Если их стало слишком много, важно регулировать их популяцию, чтобы сохранить баланс на участке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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