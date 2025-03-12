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Эти сорта картофеля пора забыть — садоводы замечают тревожный тренд

2:10
Садоводство

Март — самое время задуматься о посадочном материале. Картофель уже давно перестал быть просто овощем, а превратился в стратегический продукт на дачных участках. Но садоводы всё чаще жалуются: клубни вырождаются, урожай мельчает, а болезни распространяются быстрее, чем можно обработать. Как выбрать правильный семенной картофель, чтобы не потерять сезон?

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Почему привычный картофель стал хуже

Если несколько лет подряд сажать одни и те же клубни, можно заметить, что урожай становится хуже. Это происходит из-за накопления вирусов, истощения почвы и вырождения сорта. Даже самые урожайные разновидности со временем теряют свои качества.

Какой картофель лучше выбрать для посадки

Элитный или свой

  • Покупной элитный картофель даёт стабильно высокий урожай, но дороже.
  • Свой отборный — если выбраны здоровые клубни с прошлого сезона, можно сэкономить, но риск заболеваний выше.

Цвет кожуры имеет значение

  • Белая и жёлтая кожица — нежные сорта с хорошей лежкостью.
  • Красная и розовая — устойчивы к болезням, лучше подходят для тяжёлых почв.
  • Фиолетовая — чаще всего богата антиоксидантами, но требует особого ухода.

Размер клубней

  • Средний картофель (50-80 г) лучше всего подходит для посадки.
  • Крупные клубни можно резать, но важно правильно обработать срезы.

Как подготовить картофель к посадке

  • Яровизация - за 2-3 недели до посадки клубни раскладывают в светлом месте, чтобы они дали крепкие ростки.
  • Обработка от болезней - марганцовка, зола или специальные стимуляторы помогут избежать заражения почвы.
  • Прогревание - помогает ускорить всходы и защитить от заморозков.

Не стоит полагаться на "прошлогодний" картофель — без обновления посадочного материала урожай будет только хуже. Если выбрать правильные сорта, подготовить клубни и обработать их перед посадкой, можно собрать рекордный урожай даже на небольшой грядке.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые. Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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