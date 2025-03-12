Эти сорта картофеля пора забыть — садоводы замечают тревожный тренд

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — самое время задуматься о посадочном материале. Картофель уже давно перестал быть просто овощем, а превратился в стратегический продукт на дачных участках. Но садоводы всё чаще жалуются: клубни вырождаются, урожай мельчает, а болезни распространяются быстрее, чем можно обработать. Как выбрать правильный семенной картофель, чтобы не потерять сезон?

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Почему привычный картофель стал хуже

Если несколько лет подряд сажать одни и те же клубни, можно заметить, что урожай становится хуже. Это происходит из-за накопления вирусов, истощения почвы и вырождения сорта. Даже самые урожайные разновидности со временем теряют свои качества.

Какой картофель лучше выбрать для посадки

Элитный или свой

Покупной элитный картофель даёт стабильно высокий урожай, но дороже.

Свой отборный — если выбраны здоровые клубни с прошлого сезона, можно сэкономить, но риск заболеваний выше.

Цвет кожуры имеет значение

Белая и жёлтая кожица — нежные сорта с хорошей лежкостью.

Красная и розовая — устойчивы к болезням, лучше подходят для тяжёлых почв.

Фиолетовая — чаще всего богата антиоксидантами, но требует особого ухода.

Размер клубней

Средний картофель (50-80 г) лучше всего подходит для посадки.

Крупные клубни можно резать, но важно правильно обработать срезы.

Как подготовить картофель к посадке

Яровизация - за 2-3 недели до посадки клубни раскладывают в светлом месте, чтобы они дали крепкие ростки.

- за 2-3 недели до посадки клубни раскладывают в светлом месте, чтобы они дали крепкие ростки. Обработка от болезней - марганцовка, зола или специальные стимуляторы помогут избежать заражения почвы.

- марганцовка, зола или специальные стимуляторы помогут избежать заражения почвы. Прогревание - помогает ускорить всходы и защитить от заморозков.

Не стоит полагаться на "прошлогодний" картофель — без обновления посадочного материала урожай будет только хуже. Если выбрать правильные сорта, подготовить клубни и обработать их перед посадкой, можно собрать рекордный урожай даже на небольшой грядке.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые. Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.



