Весна идёт, сад просыпается: какие работы помогут получить богатый урожай

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — период, когда сад начинает оживать после зимней спячки. И хотя снег ещё может лежать, а ночи остаются холодными, именно в марте закладывается основа для будущего урожая. Если не упустить момент, можно подготовить сад к активному росту и защитить его от весенних сюрпризов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

1. Обрезка деревьев и кустарников

Как только температура перестаёт опускаться ниже -5°C, пора браться за секатор.

В первую очередь удаляют:

Сухие и повреждённые ветви — они только отнимают силы у дерева.

Ветви, растущие внутрь кроны — мешают циркуляции воздуха.

Поросль у основания — особенно у плодовых деревьев.

Важно не трогать кустарники, цветущие на побегах прошлого года (например, сирень, жасмин), иначе в этом сезоне можно остаться без цветов.

2. Побелка деревьев

Пока солнце не набрало полную силу, стоит защитить стволы плодовых деревьев от ожогов. Для этого используют специальную садовую побелку или раствор извести с добавлением медного купороса.

3. Борьба с вредителями и болезнями

Март — отличное время для профилактических обработок. До распускания почек можно обработать сад медным купоросом или бордоской жидкостью, чтобы защитить деревья и кустарники от грибковых заболеваний.

4. Прививки и черенкование

Если планируете размножать садовые культуры, март — время для прививок и черенкования. Важно успеть до активного сокодвижения.

5. Проверка почвы и удобрения

Пока земля ещё влажная, можно внести органику и минеральные удобрения. В первую очередь азотные — они помогут растениям активнее наращивать зелёную массу.

6. Подготовка грядок и посев семян

В теплицах и на подоконниках можно сеять томаты, перцы, баклажаны, лук-порей и раннюю капусту. В открытый грунт в южных регионах уже можно высевать редис, укроп, морковь и зелень.

Март — месяц, когда закладывается успех будущего сезона. Чем внимательнее подготовить сад сейчас, тем лучше будет урожай летом.