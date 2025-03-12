Весна идёт, сад просыпается: какие работы помогут получить богатый урожай

Весна — период, когда сад начинает оживать после зимней спячки. И хотя снег ещё может лежать, а ночи остаются холодными, именно в марте закладывается основа для будущего урожая. Если не упустить момент, можно подготовить сад к активному росту и защитить его от весенних сюрпризов.
Как только температура перестаёт опускаться ниже -5°C, пора браться за секатор.
В первую очередь удаляют:
Важно не трогать кустарники, цветущие на побегах прошлого года (например, сирень, жасмин), иначе в этом сезоне можно остаться без цветов.
Пока солнце не набрало полную силу, стоит защитить стволы плодовых деревьев от ожогов. Для этого используют специальную садовую побелку или раствор извести с добавлением медного купороса.
Март — отличное время для профилактических обработок. До распускания почек можно обработать сад медным купоросом или бордоской жидкостью, чтобы защитить деревья и кустарники от грибковых заболеваний.
Если планируете размножать садовые культуры, март — время для прививок и черенкования. Важно успеть до активного сокодвижения.
Пока земля ещё влажная, можно внести органику и минеральные удобрения. В первую очередь азотные — они помогут растениям активнее наращивать зелёную массу.
В теплицах и на подоконниках можно сеять томаты, перцы, баклажаны, лук-порей и раннюю капусту. В открытый грунт в южных регионах уже можно высевать редис, укроп, морковь и зелень.
Март — месяц, когда закладывается успех будущего сезона. Чем внимательнее подготовить сад сейчас, тем лучше будет урожай летом.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.