Весенняя посадка тюльпанов — не миф: как получить цветы, если не успели осенью

Принято считать, что тюльпаны нужно высаживать осенью, чтобы они успели укорениться до зимы. Но опытные садоводы утверждают: даже весной можно получить пышное цветение, если правильно подготовить луковицы.
Фото: commons.wikimedia.org by Donar Reiskoffer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тюльпаны
Как подготовить тюльпаны к весенней посадке?
Чтобы тюльпаны успели зацвести, их луковицы нужно сначала разбудить. Это имитирует естественный цикл, который они прошли бы в грунте зимой.
Создаём "зиму" для луковиц
Перед посадкой луковицы нужно охладить на 4-5 недель.
Лучший способ — убрать их в холодильник или хранить в помещении с температурой 5-7°C.
Обрабатываем луковицы
Очищаем от шелухи и осматриваем на повреждения.
Отбраковываем гнилые экземпляры.
Проводим обработку фунгицидами и стимуляторами роста для лучшей всхожести.
Когда сажать весной?
Высаживать тюльпаны нужно, как только сойдёт снег и почва останется холодной. Также можно сначала провести выгонку дома, а с первыми тёплыми днями пересадить цветы в клумбу.
Как ухаживать после посадки?
Регулярно удалять сорняки и поддерживать умеренный полив.
Когда появятся первые всходы, внести комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.
Во время появления бутонов подкормку повторить.
Последний раз удобрения вносят во время цветения, чтобы продлить его.
Если всё сделать правильно, даже весенняя посадка тюльпанов подарит красивые цветы уже в этом сезоне!
Уточнения
Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.