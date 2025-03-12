Весенняя посадка тюльпанов — не миф: как получить цветы, если не успели осенью

Принято считать, что тюльпаны нужно высаживать осенью, чтобы они успели укорениться до зимы. Но опытные садоводы утверждают: даже весной можно получить пышное цветение, если правильно подготовить луковицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Donar Reiskoffer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тюльпаны

Как подготовить тюльпаны к весенней посадке?

Чтобы тюльпаны успели зацвести, их луковицы нужно сначала разбудить. Это имитирует естественный цикл, который они прошли бы в грунте зимой.

Создаём "зиму" для луковиц

Перед посадкой луковицы нужно охладить на 4-5 недель.

Лучший способ — убрать их в холодильник или хранить в помещении с температурой 5-7°C.

Обрабатываем луковицы

Очищаем от шелухи и осматриваем на повреждения.

Отбраковываем гнилые экземпляры.

Проводим обработку фунгицидами и стимуляторами роста для лучшей всхожести.

Когда сажать весной?

Высаживать тюльпаны нужно, как только сойдёт снег и почва останется холодной.

Также можно сначала провести выгонку дома, а с первыми тёплыми днями пересадить цветы в клумбу.

Как ухаживать после посадки?

Регулярно удалять сорняки и поддерживать умеренный полив.

Когда появятся первые всходы, внести комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.

Во время появления бутонов подкормку повторить.

Последний раз удобрения вносят во время цветения, чтобы продлить его.

Если всё сделать правильно, даже весенняя посадка тюльпанов подарит красивые цветы уже в этом сезоне!

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

