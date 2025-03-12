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Весенняя посадка тюльпанов — не миф: как получить цветы, если не успели осенью

Садоводство

Принято считать, что тюльпаны нужно высаживать осенью, чтобы они успели укорениться до зимы. Но опытные садоводы утверждают: даже весной можно получить пышное цветение, если правильно подготовить луковицы.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by Donar Reiskoffer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тюльпаны

Как подготовить тюльпаны к весенней посадке?

Чтобы тюльпаны успели зацвести, их луковицы нужно сначала разбудить. Это имитирует естественный цикл, который они прошли бы в грунте зимой.

Создаём "зиму" для луковиц

  • Перед посадкой луковицы нужно охладить на 4-5 недель.
  • Лучший способ — убрать их в холодильник или хранить в помещении с температурой 5-7°C.

Обрабатываем луковицы

  • Очищаем от шелухи и осматриваем на повреждения.
  • Отбраковываем гнилые экземпляры.
  • Проводим обработку фунгицидами и стимуляторами роста для лучшей всхожести.

Когда сажать весной?

Высаживать тюльпаны нужно, как только сойдёт снег и почва останется холодной.
Также можно сначала провести выгонку дома, а с первыми тёплыми днями пересадить цветы в клумбу.

Как ухаживать после посадки?

  • Регулярно удалять сорняки и поддерживать умеренный полив.
  • Когда появятся первые всходы, внести комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.
  • Во время появления бутонов подкормку повторить.
  • Последний раз удобрения вносят во время цветения, чтобы продлить его.

Если всё сделать правильно, даже весенняя посадка тюльпанов подарит красивые цветы уже в этом сезоне!

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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