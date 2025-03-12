Ранний урожай, поздний запас и идеальная засолка — три сорта капусты, которые решат все проблемы

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать разную капусту для засолки, борща или голубцов — это слишком хлопотно. Поэтому дачникам нужен универсальный вариант: крепкие, вкусные кочаны, которые без проблем хранятся до самой весны.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Какие сорта белокочанной капусты стоит посадить в этом году, чтобы урожай радовал не только размером, но и долговечностью?

"Экспресс F1" — ранний и неприхотливый

Этот гибрид созревает быстрее других, давая крупные и плотные кочаны. Он не боится засухи, устойчив к холоду и при этом отлично хранится до весны. Стабильный урожай без лишних хлопот — хороший выбор для тех, кто ценит время.

"Слава 1305" — для засолки и борщей

Среднеспелый сорт с крепкими кочанами до 4 кг. Выдерживает низкие температуры, поэтому отлично подходит для хранения. Его особенно любят за вкус — идеален для засолки и квашения, а также отлично чувствует себя в борще и голубцах.

"Амагер 611" — чем дольше лежит, тем вкуснее

Позднеспелая капуста, которая не растрескивается, а значит, долго сохраняет форму. Главное достоинство — чем дольше она хранится, тем насыщеннее и вкуснее становится. Если ищете сорт, который переживёт зиму без проблем, это отличный выбор.

В 2025 году лучшая капуста — та, которая требует минимум забот, даёт обильный урожай и не портится до весны. Выбирайте проверенные сорта и наслаждайтесь свежими и вкусными кочанами круглый год!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

