Выращивать разную капусту для засолки, борща или голубцов — это слишком хлопотно. Поэтому дачникам нужен универсальный вариант: крепкие, вкусные кочаны, которые без проблем хранятся до самой весны.
Какие сорта белокочанной капусты стоит посадить в этом году, чтобы урожай радовал не только размером, но и долговечностью?
Этот гибрид созревает быстрее других, давая крупные и плотные кочаны. Он не боится засухи, устойчив к холоду и при этом отлично хранится до весны. Стабильный урожай без лишних хлопот — хороший выбор для тех, кто ценит время.
Среднеспелый сорт с крепкими кочанами до 4 кг. Выдерживает низкие температуры, поэтому отлично подходит для хранения. Его особенно любят за вкус — идеален для засолки и квашения, а также отлично чувствует себя в борще и голубцах.
Позднеспелая капуста, которая не растрескивается, а значит, долго сохраняет форму. Главное достоинство — чем дольше она хранится, тем насыщеннее и вкуснее становится. Если ищете сорт, который переживёт зиму без проблем, это отличный выбор.
В 2025 году лучшая капуста — та, которая требует минимум забот, даёт обильный урожай и не портится до весны. Выбирайте проверенные сорта и наслаждайтесь свежими и вкусными кочанами круглый год!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.