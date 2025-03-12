Орхидея не цветёт после покупки? Всё из-за одной распространённой ошибки

Не спешите пересаживать! Орхидеи в магазинах выглядят роскошно, усыпаны цветами, и многие покупатели хотят сохранить эту красоту как можно дольше. Однако поспешная пересадка может привести к тому, что цветение быстро прекратится. Подбор нового горшка и подходящего субстрата можно отложить на более поздний срок.
Чтобы помочь орхидее адаптироваться, для начала аккуратно снимите упаковку. Важно делать это осторожно, чтобы не повредить нежные листья и корни.
Далее следует увлажнить растение: поставьте горшок в ёмкость с отфильтрованной водой комнатной температуры на 1-1,5 часа. Через дренажные отверстия корни получат необходимую влагу.
Выбор места также играет важную роль. В пасмурную погоду можно поставить орхидею на подоконник, но держите её подальше от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для адаптации — от +15 до +25 °C.
Лучше всего дождаться, когда орхидея закончит цветение, и только тогда приступать к пересадке. Это позволит растению без стресса перейти в новый горшок и продолжить рост.
Соблюдая эти простые правила, можно продлить цветение и сохранить здоровье растения надолго!
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.