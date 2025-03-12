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Орхидея не цветёт после покупки? Всё из-за одной распространённой ошибки

1:29
Садоводство

Не спешите пересаживать! Орхидеи в магазинах выглядят роскошно, усыпаны цветами, и многие покупатели хотят сохранить эту красоту как можно дольше. Однако поспешная пересадка может привести к тому, что цветение быстро прекратится. Подбор нового горшка и подходящего субстрата можно отложить на более поздний срок.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Первые шаги после покупки

Чтобы помочь орхидее адаптироваться, для начала аккуратно снимите упаковку. Важно делать это осторожно, чтобы не повредить нежные листья и корни.

Далее следует увлажнить растение: поставьте горшок в ёмкость с отфильтрованной водой комнатной температуры на 1-1,5 часа. Через дренажные отверстия корни получат необходимую влагу.

Где поставить орхидею?

Выбор места также играет важную роль. В пасмурную погоду можно поставить орхидею на подоконник, но держите её подальше от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для адаптации — от +15 до +25 °C.

Когда пересаживать?

Лучше всего дождаться, когда орхидея закончит цветение, и только тогда приступать к пересадке. Это позволит растению без стресса перейти в новый горшок и продолжить рост.

Соблюдая эти простые правила, можно продлить цветение и сохранить здоровье растения надолго!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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