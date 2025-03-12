Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок — одна из самых популярных культур, но даже опытные дачники могут столкнуться с неприятным сюрпризом. Ещё вчера зелёные, крепкие перья вдруг начинают желтеть. Почему это происходит, и как спасти урожай?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чеснок

В чём причина пожелтения чеснока?

Главная причина — нехватка азота. Этот макроэлемент отвечает за развитие зелёной массы. Если почва бедна азотом, растение начинает испытывать дефицит питания, что и приводит к пожелтению ботвы.

Как исправить ситуацию?

При посадке чеснока многие дачники вносят навоз и органику, но со временем растения забирают из почвы все питательные вещества. Поэтому необходимо подкормить посадки дополнительно, но с учётом фазы роста.

Какие удобрения помогут?

Птичий помёт - одно из лучших азотных удобрений. Использовать в разбавленном виде (1:20).

Озерный ил - натуральный источник азота.

Компост - безопасный способ насытить почву полезными элементами.

Важно! На поздних стадиях роста избыток азота уже не нужен, так как он может помешать формированию головок чеснока.

Просто внесите правильное удобрение — и чеснок снова зазеленеет, набирая силу для хорошего урожая!

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

