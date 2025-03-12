Чеснок — одна из самых популярных культур, но даже опытные дачники могут столкнуться с неприятным сюрпризом. Ещё вчера зелёные, крепкие перья вдруг начинают желтеть. Почему это происходит, и как спасти урожай?
Главная причина — нехватка азота. Этот макроэлемент отвечает за развитие зелёной массы. Если почва бедна азотом, растение начинает испытывать дефицит питания, что и приводит к пожелтению ботвы.
При посадке чеснока многие дачники вносят навоз и органику, но со временем растения забирают из почвы все питательные вещества. Поэтому необходимо подкормить посадки дополнительно, но с учётом фазы роста.
Птичий помёт - одно из лучших азотных удобрений. Использовать в разбавленном виде (1:20).
Озерный ил - натуральный источник азота.
Компост - безопасный способ насытить почву полезными элементами.
Важно! На поздних стадиях роста избыток азота уже не нужен, так как он может помешать формированию головок чеснока.
Просто внесите правильное удобрение — и чеснок снова зазеленеет, набирая силу для хорошего урожая!
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.