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Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники

1:06
Садоводство

Слизни — настоящая головная боль для садоводов. Днём они прячутся в траве, под комками почвы и в тени, а ночью выходят на охоту, уничтожая культурные растения. Многие пытаются бороться с вредителями с помощью химии или народных методов, но есть ещё один эффективный способ.

Огород
Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огород

Как полностью избавиться от слизней?

Главное — не просто отпугнуть их, а сделать так, чтобы вредители больше не вернулись. В этом поможет диатомит — осадочная горная порода, которая в садоводстве используется как:

  • разрыхлитель почвы,
  • источник кремния для растений,
  • мощное оружие против брюхоногих вредителей.

Как применять диатомит?

Достаточно посыпать грядки по периметру тонким слоем порошка. Когда слизни будут ползти через него, их защитный слой разрушится, и через 2-3 дня вредители погибнут.

Этот метод не только эффективен, но и безопасен для растений, почвы и окружающей среды. Используйте его — и слизни исчезнут с участка надолго!

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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