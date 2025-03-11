Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники

Слизни — настоящая головная боль для садоводов. Днём они прячутся в траве, под комками почвы и в тени, а ночью выходят на охоту, уничтожая культурные растения. Многие пытаются бороться с вредителями с помощью химии или народных методов, но есть ещё один эффективный способ.
Главное — не просто отпугнуть их, а сделать так, чтобы вредители больше не вернулись. В этом поможет диатомит — осадочная горная порода, которая в садоводстве используется как:
Достаточно посыпать грядки по периметру тонким слоем порошка. Когда слизни будут ползти через него, их защитный слой разрушится, и через 2-3 дня вредители погибнут.
Этот метод не только эффективен, но и безопасен для растений, почвы и окружающей среды. Используйте его — и слизни исчезнут с участка надолго!
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.