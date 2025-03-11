Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни — настоящая головная боль для садоводов. Днём они прячутся в траве, под комками почвы и в тени, а ночью выходят на охоту, уничтожая культурные растения. Многие пытаются бороться с вредителями с помощью химии или народных методов, но есть ещё один эффективный способ.

Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огород

Как полностью избавиться от слизней?

Главное — не просто отпугнуть их, а сделать так, чтобы вредители больше не вернулись. В этом поможет диатомит — осадочная горная порода, которая в садоводстве используется как:

разрыхлитель почвы,

источник кремния для растений,

мощное оружие против брюхоногих вредителей.

Как применять диатомит?

Достаточно посыпать грядки по периметру тонким слоем порошка. Когда слизни будут ползти через него, их защитный слой разрушится, и через 2-3 дня вредители погибнут.

Этот метод не только эффективен, но и безопасен для растений, почвы и окружающей среды. Используйте его — и слизни исчезнут с участка надолго!

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

