Как помочь баклажанам завязывать плоды? Самый эффективный способ

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Баклажаны — культура капризная. Бывает, что куст выглядит здоровым, но плодов на нём нет. Почему же завязи не формируются или осыпаются? Давайте разберёмся в основных причинах и способах их устранения.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

1. Температурный режим

Несмотря на южное происхождение, баклажаны не любят жару выше +30°C. В теплицах температура быстро достигает критической отметки, и растение перестаёт завязывать плоды.

Как помочь:

Проветривать теплицу, но без сквозняков.

Защищать от солнца побелкой или притеняющей сеткой.

В открытом грунте при похолодании использовать агроволокно.

Резкие перепады температур тоже вредят баклажанам — они могут сбрасывать цветки.

2. Сквозняки

Если растение постоянно подвергается порывам ветра, оно не будет плодоносить.

Что делать:

Выбирать тихое, солнечное место для посадки.

В теплице не открывать двери и форточки одновременно с разных сторон.

3. Недостаток влаги

Баклажаны плохо переносят засуху и реагируют на нехватку воды сбросом завязей.

Как исправить:

Поливать не реже 2 раз в неделю , а в жару — чаще.

, а в жару — чаще. Удерживать влагу с помощью мульчи.

4. Ошибки с удобрениями

Баклажаны требуют сбалансированного питания.

Если подкормок мало, растение избавляется от завязей, чтобы сохранить энергию.

Если удобрений слишком много, особенно азота, куст становится пышным, но не плодоносит.

Как найти баланс:

Использовать комплексные удобрения с калием и фосфором.

Азотные подкормки вносить только на ранних стадиях роста.

5. Отсутствие опыления

В теплицах пчёлы не всегда доступны, а некоторые сорта нуждаются в дополнительном опылении.

Как помочь:

Выращивать самоплодные сорта.

Использовать кисточку для ручного опыления.

Сажать рядом несколько сортов баклажанов для перекрёстного опыления.

6. Пасынкование

Если не удалять боковые побеги, они будут забирать слишком много питательных веществ, ослабляя растение.

Что делать:

Формировать куст, удаляя лишние пасынки (по принципу ухода за томатами).

Соблюдая эти правила, вы избежите проблем с урожайностью и получите обильный сбор баклажанов!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

