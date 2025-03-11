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Как помочь баклажанам завязывать плоды? Самый эффективный способ

2:30
Садоводство

Баклажаны — культура капризная. Бывает, что куст выглядит здоровым, но плодов на нём нет. Почему же завязи не формируются или осыпаются? Давайте разберёмся в основных причинах и способах их устранения.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

1. Температурный режим

Несмотря на южное происхождение, баклажаны не любят жару выше +30°C. В теплицах температура быстро достигает критической отметки, и растение перестаёт завязывать плоды.

Как помочь:

  • Проветривать теплицу, но без сквозняков.
  • Защищать от солнца побелкой или притеняющей сеткой.
  • В открытом грунте при похолодании использовать агроволокно.

Резкие перепады температур тоже вредят баклажанам — они могут сбрасывать цветки.

2. Сквозняки

Если растение постоянно подвергается порывам ветра, оно не будет плодоносить.

Что делать:

  • Выбирать тихое, солнечное место для посадки.
  • В теплице не открывать двери и форточки одновременно с разных сторон.

3. Недостаток влаги

Баклажаны плохо переносят засуху и реагируют на нехватку воды сбросом завязей.

Как исправить:

  • Поливать не реже 2 раз в неделю, а в жару — чаще.
  • Удерживать влагу с помощью мульчи.

4. Ошибки с удобрениями

Баклажаны требуют сбалансированного питания.

Если подкормок мало, растение избавляется от завязей, чтобы сохранить энергию.
Если удобрений слишком много, особенно азота, куст становится пышным, но не плодоносит.

Как найти баланс:

  • Использовать комплексные удобрения с калием и фосфором.
  • Азотные подкормки вносить только на ранних стадиях роста.

5. Отсутствие опыления

В теплицах пчёлы не всегда доступны, а некоторые сорта нуждаются в дополнительном опылении.

Как помочь:

  • Выращивать самоплодные сорта.
  • Использовать кисточку для ручного опыления.
  • Сажать рядом несколько сортов баклажанов для перекрёстного опыления.

6. Пасынкование

Если не удалять боковые побеги, они будут забирать слишком много питательных веществ, ослабляя растение.

Что делать:

  • Формировать куст, удаляя лишние пасынки (по принципу ухода за томатами).

Соблюдая эти правила, вы избежите проблем с урожайностью и получите обильный сбор баклажанов!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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