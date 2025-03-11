Как помочь баклажанам завязывать плоды? Самый эффективный способ

Баклажаны — культура капризная. Бывает, что куст выглядит здоровым, но плодов на нём нет. Почему же завязи не формируются или осыпаются? Давайте разберёмся в основных причинах и способах их устранения.
Несмотря на южное происхождение, баклажаны не любят жару выше +30°C. В теплицах температура быстро достигает критической отметки, и растение перестаёт завязывать плоды.
Как помочь:
Резкие перепады температур тоже вредят баклажанам — они могут сбрасывать цветки.
Если растение постоянно подвергается порывам ветра, оно не будет плодоносить.
Что делать:
Баклажаны плохо переносят засуху и реагируют на нехватку воды сбросом завязей.
Как исправить:
Баклажаны требуют сбалансированного питания.
Если подкормок мало, растение избавляется от завязей, чтобы сохранить энергию.
Если удобрений слишком много, особенно азота, куст становится пышным, но не плодоносит.
Как найти баланс:
В теплицах пчёлы не всегда доступны, а некоторые сорта нуждаются в дополнительном опылении.
Как помочь:
Если не удалять боковые побеги, они будут забирать слишком много питательных веществ, ослабляя растение.
Что делать:
Соблюдая эти правила, вы избежите проблем с урожайностью и получите обильный сбор баклажанов!
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.