Весенняя пересадка роз: как не загубить куст и добиться обильного цветения

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ранняя весна — идеальное время для пересадки роз, ведь в этот период кусты ещё "спят" и не тратят силы на рост. Главное — успеть до появления почек, тогда растение легче приживётся и быстро адаптируется к новому месту.

Фото: creativecommons.org by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

Где посадить розу, чтобы она прижилась?

Участок должен быть солнечным, но без сквозняков.

Низины с застоем воды категорически не подходят — это чревато загниванием корней.

Оптимальный уровень кислотности грунта — ближе к нейтральному. Если почва кислая, добавьте доломитовую муку или древесную золу.

Как подготовить яму для пересадки?

Размер лунки: 50-70 см в ширину, до 60 см в глубину.

Заполните её перегноем, компостом или древесной золой.

Убедитесь, что почва рыхлая и дренированная, чтобы корни не страдали от избытка влаги.

Пересадка без стресса для куста

Выкапывайте розу осторожно, стараясь не повредить корни и сохранить земляной ком.

Перенесите куст в новую лунку, аккуратно засыпьте грунтом.

После посадки обильно полейте, чтобы почва плотно легла вокруг корней.

Соблюдая эти простые правила, вы поможете розам быстро адаптироваться к новому месту и уже летом насладитесь их роскошным цветением!

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

