Весенняя пересадка роз: как не загубить куст и добиться обильного цветения

Ранняя весна — идеальное время для пересадки роз, ведь в этот период кусты ещё "спят" и не тратят силы на рост. Главное — успеть до появления почек, тогда растение легче приживётся и быстро адаптируется к новому месту.
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Розы
Где посадить розу, чтобы она прижилась?
Участок должен быть солнечным, но без сквозняков.
Низины с застоем воды категорически не подходят — это чревато загниванием корней.
Оптимальный уровень кислотности грунта — ближе к нейтральному. Если почва кислая, добавьте доломитовую муку или древесную золу.
Как подготовить яму для пересадки?
Размер лунки: 50-70 см в ширину, до 60 см в глубину.
Заполните её перегноем, компостом или древесной золой.
Убедитесь, что почва рыхлая и дренированная, чтобы корни не страдали от избытка влаги.
Пересадка без стресса для куста
Выкапывайте розу осторожно, стараясь не повредить корни и сохранить земляной ком.
Перенесите куст в новую лунку, аккуратно засыпьте грунтом.
После посадки обильно полейте, чтобы почва плотно легла вокруг корней.
Соблюдая эти простые правила, вы поможете розам быстро адаптироваться к новому месту и уже летом насладитесь их роскошным цветением!
Уточнения
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.