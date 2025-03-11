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Летний сад в цветах: правильная рассада вербены без лишних хлопот

1:56
Садоводство

Вербена — одно из самых красивых декоративных растений, которое способно радовать цветением весь сезон. Но чтобы добиться идеального результата, важно правильно вырастить рассаду. Если учесть несколько ключевых нюансов, ваш сад превратится в настоящее цветочное облако!

Вербена
Фото: https://www.flickr.com/photos/80267449@N00/2951652674/ by Rino Porrovecchio from Palermo, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вербена

Главные секреты рассады вербены

1. Грунт имеет значение

Вербена предпочитает лёгкую, рыхлую почву. Перед посевом грунт нужно полить и слегка уплотнить, чтобы семена хорошо контактировали с землёй.

2. Создаём парниковый эффект

После посева контейнер накрывают пищевой плёнкой, создавая мини-теплицу. Это ускорит появление всходов.

3. Оптимальная температура

До появления ростков ёмкости должны находиться в тёплом и светлом месте. Поддерживайте температуру +22…+25°C. Как только появятся первые всходы (обычно через 4-7 дней), температуру можно снизить до +20°C.

4. Достаточно света, но без перегрева

Как только появятся первые ростки, рассаде нужно больше света. Выставьте её в самое освещённое место, но не под прямые солнечные лучи.

5. Полив без фанатизма

Влажность почвы должна быть умеренной: не допускайте пересыхания, но и не заливайте растения. Переувлажнение может привести к загниванию корешков.

6. Пикировка — когда и как?

Когда у растений появятся первые настоящие листья, можно приступать к пикировке. Это поможет укрепить корневую систему и даст вербене силы для дальнейшего роста.

Соблюдая эти правила, вы получите крепкую рассаду, а летом ваш сад будет пышно цвести, привлекая восхищённые взгляды!

Уточнения

Вербе́на (лат. Verbéna) — род растений семейства Вербеновые; по информации базы данных The Plant List, род содержит 124 вида.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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