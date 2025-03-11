У вас тоже есть толстянка? Тогда попробуйте этот секрет — и она зацветёт

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крассула, известная также как толстянка или денежное дерево, — одно из самых популярных комнатных растений. Его узнают по толстым глянцевым листьям и крепкому стволу. Однако не все знают, что это растение способно цвести, превращаясь в настоящее украшение дома.

Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстянка, денежное дерево

Что нужно сделать, чтобы увидеть редкое цветение толстянки? Следуйте этим простым рекомендациям!

Пересадка в просторный горшок

Когда крона разрастается, корням становится тесно, что может замедлить развитие растения. Пересаживайте денежное дерево по мере необходимости, добавляя свежий грунт и не забывая о дренажном слое.

Солнечный свет, но без ожогов

Толстянка любит свет, но на южном окне в солнечные дни ей может быть слишком жарко. Чтобы избежать ожогов, лучше поставить горшок в место с рассеянным освещением.

Правильный полив

Этому растению не нужна частая влага. Достаточно поливать:

летом 1-2 раза в неделю ;

; зимой — не чаще 1 раза в месяц.

Избыток воды может вызвать загнивание корней, поэтому важно следить за состоянием почвы.

Подкормка для цветения

Толстянке необходимы минеральные комплексы с фосфором, калием, азотом и кальцием. Эти элементы помогут растению накопить силы и подготовиться к цветению.

Оптимальная температура

Денежное дерево любит прохладу зимой! Осенью и зимой поддерживайте температуру в пределах +12…+15°C, а летом можно выносить растение на свежий воздух.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете увидеть, как толстянка радует цветами, доказав, что это не миф, а реальность!

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

