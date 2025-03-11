У вас тоже есть толстянка? Тогда попробуйте этот секрет — и она зацветёт

Крассула, известная также как толстянка или денежное дерево, — одно из самых популярных комнатных растений. Его узнают по толстым глянцевым листьям и крепкому стволу. Однако не все знают, что это растение способно цвести, превращаясь в настоящее украшение дома.
Что нужно сделать, чтобы увидеть редкое цветение толстянки? Следуйте этим простым рекомендациям!
Когда крона разрастается, корням становится тесно, что может замедлить развитие растения. Пересаживайте денежное дерево по мере необходимости, добавляя свежий грунт и не забывая о дренажном слое.
Толстянка любит свет, но на южном окне в солнечные дни ей может быть слишком жарко. Чтобы избежать ожогов, лучше поставить горшок в место с рассеянным освещением.
Этому растению не нужна частая влага. Достаточно поливать:
Избыток воды может вызвать загнивание корней, поэтому важно следить за состоянием почвы.
Толстянке необходимы минеральные комплексы с фосфором, калием, азотом и кальцием. Эти элементы помогут растению накопить силы и подготовиться к цветению.
Денежное дерево любит прохладу зимой! Осенью и зимой поддерживайте температуру в пределах +12…+15°C, а летом можно выносить растение на свежий воздух.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете увидеть, как толстянка радует цветами, доказав, что это не миф, а реальность!
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
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