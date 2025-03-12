Сода бикарбонат для быстрого роста огурцов: вот как её использовать

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Раствор соды может значительно улучшить устойчивость огурцов к болезням и плохим погодным условиям, а также стимулировать их рост и развитие. Опытные садоводы знают, что использование данного ингредиента при выращивании огурцов способствует увеличению роста растений, но раствор следует использовать с осторожностью. У него есть свои особенности. Вот что вам нужно знать, если вы хотите получить отличные результаты — здоровые и крепкие растения огурцов, которые быстро растут и дают обилие сочных и хрустящих плодов.

Фото: commons.wikimedia. org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завязь огурца

Как использовать соду бикарбонат для стимуляции роста огурцов

Для достижения этого результата растения необходимо поливать под корень раствором соды. Для этого растворите 1 столовую ложку ингредиента в ведре теплой воды. Хорошо перемешайте, пока порошок полностью не растворится. Данный продукт способствует увеличению плодоношения и улучшает внешний вид огурцов.

Кроме того, сода снижает риск повреждения вредителями, улучшает цветение, увеличивает урожайность и улучшает вкус огурцов.

Меры предосторожности при использовании сода бикарбоната для обработки огурцов

Если во время периода созревания обнаруживается гниение, лучше не использовать химикаты: они накапливаются в мякоти, что делает продукт несъедобным.

Чтобы вылечить растения, стоит прибегнуть к народному методу, проверенному многими опытными садоводами. Сода бикарбонат — самый безопасный вариант. Растворите 75 г порошка в ведре воды и обрабатывайте листья и плоды раз в три дня.

Основные меры предосторожности при использовании соды при выращивании огурцов

Осторожно распыляйте огурцы раствором соды, поскольку в худшем случае профилактическая мера может уничтожить рассаду.

Используйте специальный распылитель, чтобы вещество не вызывало ожогов на листьях. Помните, что полив огурцов раствором соды не является сложным удобрением, а дополнительным средством для поддержания растений.

Процедуру не следует проводить слишком часто, так как избыток соды может привести к подкислению почвы.

Сода для выпечки давно используется в садоводстве для борьбы с мучнистой росой на растениях. Однако лучше использовать ее как профилактическую меру, чтобы предотвратить распространение грибка. Растворите 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку моющего средства в 5 литрах воды. Хорошо перемешайте и налейте в распылитель. Используйте еженедельно.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

