Ошибки в использовании древесной золы для удобрения сада: что нужно знать

Древесная зола считается ценным удобрением для сада, однако садоводы часто используют её неправильно, что может причинить вред растениям и почве.

Польза и вред от золы

Состав древесной золы варьируется в зависимости от того, какие материалы сжигались. Например, зола от подсолнечника и гречки насыщена калием, тогда как зола от сосны содержит больше кальция. Эти различия принципиальны, так как каждое растение требует определённых элементов.

Влияние золы на томаты и другие культуры

Зола может использоваться как для улучшения кислотности почвы, так и в качестве удобрения. Однако важно помнить, что не каждая почва нуждается в алкализации. Например, картошка не растёт на щелочных почвах и может заболевать, даже если удобрение содержит калий. То же касается и томатов, которые предпочитают нейтральную почву. Более того, ягоды, такие как клубника, лучше растут в слегка кислой почве.

Как правильно удобрять сад золой

Для начала важно определить кислотность почвы. Удобряйте золой только те культуры, для которых это удобно. Профессионалы рекомендуют не превышать количество удобрения — 100-200 граммов на квадратный метр.

Растворение золы в воде (100-200 граммов на 10 литров) повысит её усвояемость растениями. Однако золу нельзя смешивать с кислотосодержащими удобрениями и азотными в аммониевой форме, так как это может привести к потере питательных веществ.

Соблюдение правильных рекомендаций по применению древесной золы в качестве удобрения поможет избежать проблем с урожайностью и ростом растений.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

