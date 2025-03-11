Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Coca-Cola и экология: шаг вперёд или просто маркетинг
Громкая победа и скандальный уход: как Кулешова изменила ход чемпионата
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ты не застрахован: инсульт всё чаще поражает молодых – как вовремя распознать угрозу
Мини-камера в форме брелка: эта незаметная штучка покорила соцсети
Не любите долго готовить? Эта запеканка решит проблему
Весенний чек-лист для собак и кошек: как подготовить любимца к теплому сезону
Булавка — вещь, которая не займёт места в машине, но решит огромную проблему
Сорняк на вес золота: ряска — еда будущего, способная накормить миллионы

Лучшее время для посадки фруктовых деревьев: весенние рекомендации

2:24
Садоводство » Деревья и кустарники

Раннее время весны является идеальным периодом для посадки фруктовых деревьев с открытой корневой системой. Тем не менее, лучшее время для посадки также зависит от климатических условий и местоположения, а также от того, какое именно дерево вы планируете сажать — с открытыми корнями или в контейнере.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Эксперты отмечают, что деревья, высаженные в марте и апреле, имеют значительное преимущество перед теми, что были посажены даже месяцем позже. Это связано с тем, что поздняя посадка может привести к тому, что деревья начнут распускать почки, не имея при этом достаточно развитой корневой системы. 

Садоводы настоятельно рекомендуют избегать посадки деревьев в замерзшую или слишком мокрую почву. Хотя некоторые экспериментируют с осенней посадкой, это связано с рисками, так как молодые деревья могут столкнуться с суровыми зимними условиями. 

Предназначение ухода за молодыми деревьями не менее важно. Важно держать деревья влажными и защищать их от заморозков. Если деревья были на складе более нескольких дней, стоит "акклиматизировать" их в хорошо дренируемом месте. Многие садоводы также добавляют компост в посадочную яму, что способствует лучшему развитию корневой системы и первоначальному росту.

Пошаговое руководство по посадке

Перед посадкой необходимо выкопать яму, превышающую размеры корней, чтобы деревья могли свободно укореняться. Главная ошибка при посадке — это высаживание деревьев на неправильной глубине. Деревья, которые утонут слишком глубоко, столкнутся с серьезными проблемами, включая замедленный рост, в то время как те, которые высажены слишком поверхностно, легче поддаются корректировке. 

Посадка деревьев на неправильно подготовленной почве и с неправильной глубиной может негативно сказаться на будущей урожайности и здоровье растения на долгие годы. 

Деревья, высаженные на правильной глубине и в удачных условиях, смогут обеспечить садоводов количеством вкусных фруктов. Следуя рекомендациям опытных садоводов, вы можете успешно посадить и вырастить здоровые фруктовые деревья, которые будут радовать вас своим урожаем.

Уточнения

Де́рево — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек
Еда и рецепты
Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек Аудио 
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Последние материалы
Громкая победа и скандальный уход: как Кулешова изменила ход чемпионата
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ты не застрахован: инсульт всё чаще поражает молодых – как вовремя распознать угрозу
Мини-камера в форме брелка: эта незаметная штучка покорила соцсети
Не любите долго готовить? Эта запеканка решит проблему
Весенний чек-лист для собак и кошек: как подготовить любимца к теплому сезону
Булавка — вещь, которая не займёт места в машине, но решит огромную проблему
Лучшее время для посадки фруктовых деревьев: весенние рекомендации
Сорняк на вес золота: ряска — еда будущего, способная накормить миллионы
Гель для умывания больше не нужен: откройте для себя мицеллярную воду и гидрофильные масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.